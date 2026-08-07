Но все началось 7 августа 1942 года, когда американские морские пехотинцы высадились на Гуадалканале. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Гуадалканал – остров, который смог изменить ход Второй мировой войны

7 августа 1942 года – это день, когда американские морские пехотинцы высадились на берег острова Гуадалканал в архипелаге Соломоновых островов в Тихом океане. Именно там началось первое большое наступление США во Второй мировой. За этой сухой датой скрывался взрывной поворот войны – с импровизацией, риском, стратегической ставкой и сражением, которое быстро превратилось в одну из самых жестоких кампаний в регионе.

Американцы не просто высадились на далеком острове – они открыли новую главу войны в Тихом океане. Операция носила название Watchtower и ставила целью не дать Японии превратить Гуадалканал в укрепленный узел, откуда можно было бы оказывать давление на морские пути к Австралии и Новой Зеландии. Высадка американских войск была не символическим жестом, а стратегическим ударом по сердцу японских планов.

И здесь важно понимать, что после Перл-Харбора и первых месяцев поражений у США уже не было роскоши допускать новые ошибки. Операцию планировали примерно месяц, а ключевую роль в решении о наступлении в Тихом океане после Мидуэя сыграл адмирал Эрнест Дж. Кинг, который сумел преодолеть сопротивление и опасения армии в отношении немедленных наступательных действий.

Кто-то говорит, что это был блестяще отточенный маневр, другие видят в этом быструю, нервную и рискованную почти импровизацию. Как бы то ни было, американские морские силы на самом деле действовали в условиях, когда японцы уже успели закрепиться в регионе – Тулаги они захватили 3 мая 1942 года, а на Гуадалканал высадились 8 июня, чтобы построить вспомогательную базу и аэродром.

Суть заключалась именно в аэродроме – его наличие делало остров опасным и важным одновременно и для Японии, и для США. Именно эта полоса земли на британских Соломоновых островах стала для Токио удобным плацдармом для рывка в сторону Новой Гвинеи и Австралии. Поэтому США решили разорвать эту петлю, пока она не затянулась окончательно.

7 августа 1942 года – высадка американцев на Гуадалканале: смотрите видео TheOperationsRoom

Как высадка на Гуадалканале открыла США путь к кровавой битве за Тихий океан?

7 августа на берег высадилась 1 дивизия морской пехоты США под командованием генерал-майора Александра А. Вандегрифта. Десант на Гуадалканале, а также на Тулаги и соседних островках Гавуту и Танамбого, стал для американцев тяжелым испытанием, когда вокруг царили грязь, пот, соленый ветер и напряжение каждую секунду. Однако высадка удалась, и США быстро создали плацдарм.

Но за этим коротким тезисом скрывается и правда войны – легкий старт редко означает легкий финал. Уже очень скоро остров станет полем изнурительных боев, где каждый километр суши и воды будет стоить кровавых потерь. Первая высадка стала прологом к шестимесячной кампании, которую многие историки называют одной из самых жестоких за всю войну в регионе – с наземными боями, морскими стычками и почти непрерывными воздушными атаками.

Ведь японская реакция не заставила себя ждать. В ночь на 9 августа союзники испытали шок в сражении у острова Саво, где японские крейсеры и эсминец потопили три американских крейсера, один австралийский крейсер, и еще повредили эсминец США. Из-за этих ударов морпехи на берегу остались практически один на один с задачей удержать Гуадалканал.

Позже японцы будут перебрасывать подкрепление ночными рейсами эсминцев, вошедшими в историю как Tokyo Express, и кампания будет все больше напоминать бесконечный механизм, перемалывающий людей без передышки. Однако в итоге США доказали, что могут не только сдерживать удар, но и наносить его первыми, причем в самых сложных условиях. И это стало предпосылкой для дальнейшего наступления союзников в регионе.