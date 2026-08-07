Але почалося все 7 серпня 1942 року, коли американські морпіхи висадилися на Гуадалканалі. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.
Гуадалканал – острів, який зміг змінити карту Другої світової війни
7 серпня 1942 року – це день, коли американські морські піхотинці ступили на берег острова Гуадалканал серед Соломонових островів у Тихому океані. Саме там почався перший великий наступ США у Другій світовій. За сухою датою ховався вибуховий поворот війни – з імпровізацією, ризиком, стратегічною ставкою та боєм, який швидко перетворився на одну з найжорстокіших кампаній у регіоні.
Американці не просто висадилися на далекому острові – вони відкрили нову главу війни на Тихому океані. Операція мала назву Watchtower та ставила мету не дати Японії перетворити Гуадалканал на укріплений вузол, звідки можна було б тиснути на морські шляхи до Австралії та Нової Зеландії. Висадка військових США була не символічним жестом, а стратегічним ударом у серце японських планів.
І тут важливо розуміти, що після Перл-Гарбора та перших місяців поразок Штати вже не мали розкоші припускатися нових помилок. Операцію планували приблизно місяць, а ключову роль у рішенні про наступ у Тихому океані після Мідвея відіграв адмірал Ернест Дж. Кінг, який зміг подолати опір та острах армії щодо негайних наступальних дій.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Хтось каже, що це був блискуче відшліфований маневр, інші вбачають швидку, нервову й ризиковану майже імпровізацію. Хай там як, американські морські сили дійсно діяли на тлі того, що японці вже встигли закріпитися в регіоні – Тулагі ті захопили 3 травня 1942 року, а на Гуадалканал зайшли 8 червня, щоб будувати допоміжну базу й аеродром.
Суть була саме в аеродромі – його наявність робила острів небезпечним та важливим одночасно і для Японії, і для США. Саме ця смуга землі на британських Соломонових островах стала для Токіо зручним плацдармом для ривка у бік Нової Гвінеї та Австралії. Тож Штати вирішили розірвати цей зашморг, поки він не затягнувся остаточно.
7 серпня 1942 року – висадка американців на Гуадалканалі: дивіться відео TheOperationsRoom
Як висадка на Гуадалканалі відкрила США шлях у криваву битву за Тихий океан?
На берег 7 серпня пішла 1 дивізія морської піхоти США під командуванням генерал-майора Александера А. Вандегріфта. Десант на Гуадалканал, а також на Тулагі та сусідні острівці Ґавуту і Танамбоґо, став для американців важким моментом, коли навколо панували бруд, піт, солоний вітер і напруження кожної секунди. А проте висадка вдалася, і США швидко створили плацдарм.
Але за цією короткою тезою стоїть і правда війни – легкий старт рідко означає легкий фінал. Уже дуже скоро острів стане полем виснаження, де кожен кілометр суші й води коштуватиме кривавих втрат. Перша висадка стала прологом до шестимісячної кампанії, яку багато істориків називають однією з найжорстокіших у всій війні у регіоні – з наземними боями, морськими сутичками й майже безперервними повітряними атаками.
Адже японська реакція не забарилася. У ніч на 9 серпня союзники зазнали шоку у бою біля острова Саво, де японські крейсери та есмінець потопили три американські крейсери, один австралійський крейсер, і ще пошкодили есмінець США. Через ці удари морпіхи на березі залишилися майже сам на сам із завданням утримати Гуадалканал.
Японці пізніше перекидатимуть підкріплення нічними рейсами есмінців, які увійшли в історію як Tokyo Express, і кампанія дедалі більше нагадуватиме нескінченний механізм, що перемелює людей без паузи. А проте у підсумку США довели, що можуть не тільки стримувати удар, а й бити першими, причому у найскладнішому середовищі. І це стало передумовою подальшого наступу союзників у регіоні.