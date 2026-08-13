Дело в том, что для запорожцев эти приграничные воды и степи уже давно были хорошо знакомы. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Разрушение Сечи: почему казаки решили уйти, а не подчиниться?

Черное море и придунайские земли не были для запорожцев неизведанной территорией. Еще в первой трети XVII века иностранные дипломаты называли казаков "властелинами Днепра и Черного моря", что они успешно противостояли тяжелым турецким галерам и держали под контролем значительную часть побережья. Этот многовековой опыт морских походов заложил прочный фундамент для дальнейшей ориентации в условиях южного фронтира.

Непосредственным толчком к выбору именно дунайского направления для переселения стали события, предшествовавшие разрушению казацкой крепости. Запорожцы блестяще проявили себя во время Дунайской экспедиции 1771 – 1774 годов. Тогда казаки прорывались мимо укреплений Очакова и Кинбурна, совершали набеги на Хаджибей и активно воевали непосредственно на Дунае. По иронии судьбы, именно вскоре после этих успешных сражений Российская империя нанесла удар в спину, ликвидировав Запорожскую Сечь в 1775 году. В июне российские войска под командованием генерала Петра Текелия разрушили Сечь, а манифест Екатерины II юридически ликвидировал Войско Запорожское.

Многие участники тех дунайских походов впоследствии просто оказались на хорошо знакомых им землях и использовали свежий военный опыт для создания Задунайской Сечи уже на турецкой территории. По данным международных исторических источников, туда отправились около 5000 запорожцев, а позже к ним присоединились еще примерно столько же.

В тот исторический момент казаки оказались перед выбором между покорностью, то есть зависимостью, и фактически эмиграцией. Российские власти сужали казацкую автономию и до 1775 года – ограничивали права, свободы и самоуправление, поэтому не было особых сомнений, как будет дальше. Действительно, после разрушения Сечи часть казаков силой переводили в военные поселения или превращали в государственных крестьян. Для людей, чья идентичность основывалась на свободном степном образе жизни, это означало медленное угасание. В такой ситуации бегство в Османскую империю выглядело не как романтический жест, а как способ спасти хотя бы остатки казацкого мира.

Как возникла Задунайская Сечь и какова была ее судьба: смотрите видео imtgsh

Как Дунай стал убежищем для новой Сечи?

Задунайская Сечь возникла на землях Османской империи, в дельте Дуная, то есть в пространстве, которое для запорожцев было одновременно чужим и знакомым. Чужим – потому что здесь господствовало другое государство, другая администрация и другая политическая логика. Знакомым – потому что это были приграничные воды, степь и камыши, где казацкий язык войны всегда звучал понятно.

Османские власти сначала поселили запорожцев в Добрудже, а впоследствии, после конфликтов с другими переселенцами, приказали им переместиться на линию Силистра-Русчук, то есть к югу от реки. Но даже несмотря на это турки для здешней части казаков были менее удушающими, чем россияне. В султане можно было видеть необязательно врага, но и потенциального покровителя, способного дать простор для автономии там, где христианские монархи разрушали старые свободы. Это не означало, что задунайские казаки прониклись любовью к Порте – а лишь означало прагматический выбор между двумя империями, одна из которых уже показала свое лицо монстра.

Важно и то, что новые очаги не возникли в полном вакууме. В дельте Дуная уже были другие переселенцы, в частности потомки донских казаков, которые после восстания Киндратия Булавина добрались до османских территорий через Крым и также продвигались к Дунаю. То есть запорожцы оказались в тесной и напряженной приграничной среде, где приходилось договариваться, спорить и даже вступать в конфликты за землю и пространство. При этом те, кто оказался за Дунаем, сохраняли не только военный уклад, но и сам принцип казацкого сообщества.

Задунайская Сечь просуществовала до 1828 года. Тогда часть казаков вернулась в орбиту российских интересов, и это разгневало турок. Османы бросили сотни казаков в тюрьмы Стамбула, где большинство из них погибло, а также дотла сожгли и разрушили сечевые укрепления. Были и те, кому удалось спастись от султанской мести – они остались жить в дельте Дуная в местных деревнях, но навсегда оставили военное дело. А часть казаков ушла дальше на запад еще в 1785 году – некоторые из них потом вернулись, а остальные рассеялись по территории Австрийской империи.