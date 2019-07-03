Хлопець підпалив дівчину посеред вулиці, поки перехожі все знімали на відео

На Лахтинській дорозі в Запорізькій області чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Свідки події не спішили на допомогу, а фіксували усе на телефон. Внаслідок підпалу дівчина отримала 90% опіків тіла.

Подія трапилася 2 липня поруч із селом Бабурка, що в Хортинському районі. Чоловік через сварку облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив. Про це повідомляє Національна Поліція.

Читайте також: В Києві на березі річки повісився чоловік

22-річну потерпілу доставили у лікарню, після чого їй встановили діагноз – 90% опіків тулубу, кінцівок та голови.

У зловмисника до цього випадку не було проблем із законом. Його затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Проти хлопця відкрито кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відео 18+