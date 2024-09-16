Опівночі 16 вересня в області було чутно звуки вибухів. Наразі там оголошена повітряна тривога.

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Хмельницьку область атакують російські "Шахеди"

Повітряна тривога на Хмельниччині була оголошена о 22:58 15 вересня.

"Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА!" – повідомляли у Повітряних Силах перед цим.

Згодом, о 23:23, стало відомо, що під загрозою атаки перебувала Шепетівка та Старокостянтинів. За менш ніж годину в області пролунали вибухи.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів,

– писали о 00:06 кореспонденти Суспільного.