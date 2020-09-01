У Старокостянтинівському районі Хмельниччини четвертокласник з пневматичної гвинтівки поранив старшу сестру. Дівчинку госпіталізували, у важкому стані вона перебуває в реанімації.

Як трапилася трагедія

З кульовим пораненням ока 10-річну дівчинку без свідомості госпіталізували до районної лікарні, повідомляє поліція Хмельниччини.

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Трагедія трапилася 31 серпня, приблизно о 22:00 години в одному із сіл Старокостянтинівського району.

8-річний хлопчик грався та взяв до рук пневматичну гвинтівку, яка стояла в кімнаті без нагляду. Згодом він вистрілив зі зброї та влучив у ліве око своїй старшій сестрі, яка у той час була у ванній кімнаті.

Дівчинка втратила свідомість, у важкому стані її госпіталізували у реанімаційне відділення.

Що кажуть поліцейські

Правоохоронці виявили, що пневматична гвинтівка належить 23-річному чоловікові старшої сестри обох дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про необережне тілесне ушкодження – тяжке або середньої тяжкості. Однак слідчі розглядають можливість відкриття провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Зверніть увагу! Раніше у Херсоні чоловік із пневматичної зброї поранив у шию 17-річного хлопця. Зловмисник переконував, що стріляв у вентиляційну трубу. Чоловіка затримали, а підліток потрапив до лікарні.