У мікрорайоні Озерна у Хмельницькому через масштабний зсув ґрунту утворилось провалля. Воно щільно прилягає до фундаменту багатоповерхівки.

Відео масштабного провалля біля будинку публікують у мережі місцеві жителі.

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За словами очевидців, зсув ґрунту стався о 4:30 19 серпня на вулиці Кармелюка, 4/2. Люди вважають, земля могла посунутися через сусіднє будівництво.

Тріщини в ґрунті дійшли аж до фундаменту будинку. Автор відео зазначив, що багато мешканців покинули будинок. А ті, хто не мав куди йти, залишаються в аварійній будівлі.



У Хмельницькому під житловим будинком утворилося величезне провалля / Фото з фейсбука Hopak Andriy



Місцеві жителі кажуть, що воно дійшло до фундаменту будинку / Фото з фейсбука Hopak Andriy

У Хмельницькому під будинком утворилося провалля: відео

Провалля під будинком у Хмельницькому: дивіться карту