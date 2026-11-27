Перш ніж почати говорити про саме інтерв'ю, варто звернути увагу на іншу подію: Лукашенко провів засідання президії Всебілоруських народних зборів (ВНЗ), головою яких він є. Головною метою було затвердження порядку денного засідання ВНЗ, яке відбудеться 17 – 18 грудня в Мінську, та низка кадрових змін. На 17 грудня планується велика доповідь Лукашенка про все на світі. Про це пише Вадим Денисенко.

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Чому це важливо?

ВНЗ – це такий собі інструмент для транзиту влади. Олександр Лукашенко імітує наповнення цього інструменту змістом і навіть вперше через самі ці збори змінив ЦВК.

Простіше кажучи, Лукашенко запустив процес імітації транзиту влади, розуміючи, що ця гра сподобається європейцям і дозволить йому ширше маневрувати між Китаєм, Росією та Європою. При цьому не варто мати жодних ілюзій: ніякого реального транзиту влади нема і не передбачається. Це гра, яка дозволить йому клеїти дурня.

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Тепер щодо самого інтерв'ю. Головний посил: "А що я міг зробити, якщо росіяни так захотіли?"

Не треба тут шукати алогічності та згадувати "Владимир Владимирович, я вам покажу откуда они хотели на нас напасть". Лукашенко розуміє, що в політиці забуваються і куди гірші речі. Зараз він, наскільки може, грає в гру: "Я невинна жертва росіян і я не можу нічого їм протиставити. Тому візьміть мене в переговори і допоможіть мені".

Сам ініціювати участь в переговорах він не може. Тому є дві опції: перша – зробити Мінськ місцем переговорів (звідси "Я можу взяти Зеленського в літак і полетіти до Путіна". Він прекрасно розуміє, що ніхто в Москву не полетить, а в Мінськ, в теорії, можуть). Друга опція – добитися, щоб його самого покликали за широкий стіл переговорів. Особливо з огляду на те, що він ось-ось піде і прогарантує транзит влади.

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Багато чого залежить від позиції України

Після того, як стало зрозуміло, що США не педалюють питання відкриття європейських кордонів для білоруського калію, а переключилися на переговори Росія – ЄС, Лукашенко хоче стати частиною цих переговорів, як умовно самостійний гравець, а не як частина периметра Росії.

Як би це дивно не звучало, але в цьому контексті дуже багато чого залежить від позиції України. І, як я розумію, Лукашенко шукає можливості для контактів. Наскільки це буде реалістично, поки сказати складно, але повторюся: голос Києва може мати вагомий вплив в цьому питанні.

Це інтерв'ю – така собі пробна куля. Зараз Мінськ збирає інформацію про реакцію. В ідеалі він хоче продати те, що він може грати якусь самостійну гру. Хоча за п'ять років війни його залежність від Москви різко зросла.