Хочеш отримати роботу мрії: конкурс серед випускників усіх медичних університетів України

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова оголошує конкурс серед випускників усіх медичних університетів України на проходження інтернатури з можливістю подальшого працевлаштування.

Про це мовиться на фейсбук сторінці лікарні.

Швидка, якісна та сучасна медична допомога, яка зберігає здоров’я та життя кожному пацієнтові! Саме такою ми бачимо роботу нашої лікарні, і тому щодня покращуємо свій рівень, роблячи унікальні операції, докуповуючи обладнання та відкриваючи нові відділення та центри,

– підкреслюють у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

У лікарні додають, що головна цінність для них – це Люди.

"У нас працюють не просто талановиті фахові самовіддані спеціалісти, вони – найкращі з найкращих! І якщо Ви такий чи така – ми хочемо бачити Вас у своїй команді", – зауважили у закладі.

Конкурс стартував уже та відбуватиметься у три етапи:

подача заявки – резюме та супровідного листа;

співбесіда та перевірка навичок профільними спеціалістами закладу;

особиста співбесіда з конкурсною комісією.

Важливі деталі

Подаючи заявку на конкурс, обов’язково вкажіть у резюме інформацію про місце навчання, результат тестування КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 (якщо є) та середній бал навчальних дисциплін, а також інформацію про роботу над науковими дослідженнями та статтями. Їхня наявність – хороший бонус.

Обсяг – щонайбільше 1 литок А4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

Прикріпіть разом із резюме рекомендацію наукового керівника або куратора (але не більше ніж одну).

Обсяг – щонайбільше 1 литок А4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

Підготуйте супровідний лист. Не ставтесь до нього легковажно, адже від викладеної там інформації залежатиме запрошення до співбесіди. У ньому лікарня очікує на відповіді на питання: "Чому обрали свою спеціальність? Чому бажаєте працювати у нас?"

Додатково у супровідному листі слід вказати інформацію щодо володіння навичками надання невідкладної допомоги. І тут лікарня рекомендує вписувати лише ті навички, які у вас справді є, адже на другому етапі конкурсу їх обов’язково перевірять.

Обсяг – не більше ніж 1 тисяча символів. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

Заявки на конкурс слід відправити в електронній формі на адресу [email protected]. Прийом заявок триватиме до червня.

Звісно, до кінця дійдуть не всі, але ті, хто впорається із завданням, отримають безцінні знання та досвід, а ще – роботу мрії. Бажаємо Вам успіху та з нетерпінням чекаємо на знайомство!

– резюмували у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.