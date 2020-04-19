09:21
19 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Хочеш отримати роботу мрії: конкурс серед випускників усіх медичних університетів України

      - Читать новость на русском
      Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги / Фейсбук Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги

      Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова оголошує конкурс серед випускників усіх медичних університетів України на проходження інтернатури з можливістю подальшого працевлаштування.

      Про це мовиться на фейсбук сторінці лікарні.

      Швидка, якісна та сучасна медична допомога, яка зберігає здоров’я та життя кожному пацієнтові! Саме такою ми бачимо роботу нашої лікарні, і тому щодня покращуємо свій рівень, роблячи унікальні операції, докуповуючи обладнання та відкриваючи нові відділення та центри,
      – підкреслюють у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

      У лікарні додають, що головна цінність для них – це Люди.

      "У нас працюють не просто талановиті фахові самовіддані спеціалісти, вони – найкращі з найкращих! І якщо Ви такий чи така – ми хочемо бачити Вас у своїй команді", – зауважили у закладі.

      Конкурс стартував уже та відбуватиметься у три етапи:

      • подача заявки – резюме та супровідного листа;
      • співбесіда та перевірка навичок профільними спеціалістами закладу;
      • особиста співбесіда з конкурсною комісією.

      Важливі деталі

      • Подаючи заявку на конкурс, обов’язково вкажіть у резюме інформацію про місце навчання, результат тестування КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 (якщо є) та середній бал навчальних дисциплін, а також інформацію про роботу над науковими дослідженнями та статтями. Їхня наявність – хороший бонус.

      Обсяг – щонайбільше 1 литок А4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

      • Прикріпіть разом із резюме рекомендацію наукового керівника або куратора (але не більше ніж одну).

      Обсяг – щонайбільше 1 литок А4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

      • Підготуйте супровідний лист. Не ставтесь до нього легковажно, адже від викладеної там інформації залежатиме запрошення до співбесіди. У ньому лікарня очікує на відповіді на питання: "Чому обрали свою спеціальність? Чому бажаєте працювати у нас?"
      • Додатково у супровідному листі слід вказати інформацію щодо володіння навичками надання невідкладної допомоги. І тут лікарня рекомендує вписувати лише ті навички, які у вас справді є, адже на другому етапі конкурсу їх обов’язково перевірять.

      Обсяг – не більше ніж 1 тисяча символів. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

      Заявки на конкурс слід відправити в електронній формі на адресу [email protected]. Прийом заявок триватиме до червня.

      Звісно, до кінця дійдуть не всі, але ті, хто впорається із завданням, отримають безцінні знання та досвід, а ще – роботу мрії. Бажаємо Вам успіху та з нетерпінням чекаємо на знайомство! 
      – резюмували у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Новини України Освіта Новини Здоров'я Новини Львова Медицина Лікарня
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:01 Новини про коронавірус 18 квітня: антирекорд смертності у США, 978 лікарів захворіли на COVID-19
      Новини України 21704
      сьогодні , 06:40 У Західній Європі гастарбайтерів для сезонних робіт привозять чартерами
      Новини світу 2424
      сьогодні , 02:51 Нова пожежа у Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео
      Новини України 113441
      сьогодні , 08:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
      Ґаджети 54715
      сьогодні , 08:50 Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція
      Новини України 29816
      сьогодні , 09:15 Головні новини 18 квітня: коронавірус в Онуфрія, пожежі на Житомирщині та дим в Києві
      Новини України 7739
      сьогодні , 03:59 Богослужіння на Великдень: натовп вірян Московського патріархату проігнорував карантин – фото
      Новини України 15110
      сьогодні , 07:01 Які маски кращі: порівняльне відео
      Медицина 6996
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 22:00 Виживав лише кожен четвертий: яка зараза ходила по Києву сто років тому
      Блог Медіа
      18 квітня , 19:30 Гра в імітацію чи ухвалить Рада "антиколомойський" законопроєкт
      Анна Калюжна