Майже 15 років тому Honda представила перший Insight.

Не всі вірять, що Toyota - це автовиробник, який найбільше відповідає вимогам захисту довкілля, але правда в тому, що більшість таки у цьому впевнена. І все це завдяки маркетинговій кампанії, яка була настільки ж хорошою як і автомобілі, якщо не кращою.Отож, дивлячись на Honda Insight на стенді Женевського автошоу, можете думати: "Молодці там у Honda, добре, що приєднались до ринку гібридів і представили достойного конкурента Toyota Prius." Хоча так, головним чином, і відбулось, ви все одно помилятиметесь.Майже 15 років тому Honda представила перший Insight - двомісне купе із неймовірною аеродинамікою, літровим бензиновим двигуном та десятьма кіловатами електроенергії. Авто було обладнане системою "старт-стоп", регенеративними гальмами, які заряджали нікелево-гібридні батареї, і споживало трошки більше трьох літрів пального на "сотню". Щоправда вигляд у нього був не найкращий…Нікому це авто не подобалось, і, як доказ, його придбали лише кілька тисяч людей, навіть попри те, що виробництво завершилось аж у 2006 році.Отож, коли Honda здала позиції на ринку гібридів, Toyota миттєво його очолила та почала розвивати неймовірним темпом. Тому весь світ тепер вважає, що саме ця компанія винайшла гібриди, а Honda доводиться знову заробляти собі авторитет на цьому ринку. Хоча цього разу буде легше, адже Toyota зробила гібриди правдоподібними, надійними і продала їх вже понад мільйон. Зараз ринок готовий до Insight, а 15 років тому - ні. Втім, як виявляється, Prius та Insight - зовсім різні. Prius може рушити з місця лише за допомогою електромотора, Insight ж ні. Honda трансплантувала з оригіналу гібридну систему Integrated Motor Assist. Рішення, ймовірно, не найкраще, але має дві переваги, порівняно із системою Prius.По-перше, Insight поводить себе як маленький хетчбек; ви ніколи б не дізнались, що це - гібрид. І по-друге, гібридна Honda дешевша від Prius. Обидва автомобіля мають додаткову вагу на борту завдяки батареям, і це відчувається під час їзди більше, аніж хотілось би. Але у битві, метою якої є виведення на ринок гібридів зі зручною для споживачів та виробників ціною, потрібно чимось жертвувати. Жахлива правда у тому, що гібриди ще зовсім не вигідні для виробників у плані витрат, і цінник у салонах продажів далеко не відображає справжню вартість їхнього конструювання. І хоча нікелево-гібридні батареї, які живлять обидва автомобіля, - досить хороші у плані впливу на довкілля навіть під час їх утилізації, термін їхньої придатності обмежений. Цикл зарядки зменшує цей строк, і з часом акумулятори все менше триматимуть заряд - для початку вони працюватимуть десь на 60%, отож, аби отримати 100 ампер-годин, потрібно буде зарядити їх на 160. Заміна акумуляторів на п'ятирічному автомобілі з пробігом понад 150 тис. км коштуватиме близько $5 тис. за сьогоднішніми цінами, та й весь автомобіль коштуватиме лише трохи більше. Його ціна точно не зросте на 5 тис., які ви вкладете у нові батареї. "Зараз мені треба одним махом викласти всі гроші, які я заощадив на пальному", - написав один розгніваний власник Insight на веб-форумі. Та й до всього звичайні сімейні хетчбеки із звичним двигуном виглядають краще, аніж два головних гібрида в автоіндустрії, і мають кращі технічні характеристики.