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Huawei представила свій смартфон-велетень Honor Note 10: характеристики і ціна

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Huawei Honor Note 10: огляд, характеристика і ціна
Huawei Honor Note 10: огляд, характеристика і ціна / Фото з відкритих джерел

31 липня компанія Huawei офіційно представила свій фаблет (смартфон з діагоналлю від 5,5 дюймів до 7 дюймів) Honor Note 10. При цьому пристрій має потужну батарею ємністю 5000 мАг.

Характеристики Honor Note 10

Note 10 став найбільшим смартфоном Huawei. Він отримав AMOLED екран з діагоналлю 6,95 дюйма та роздільною здатністю 2220х1080 пікселів.

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Honor Note 10

Honor Note 10 отримав потужну батарею

Пристрій працює на системі SoC Kirin 970. Користувачі можуть вибрати модифікацію із 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованої.

Оснащений Honor Note 10 подвійною основною камерою з модулями на 24 і 16 Мп і діафрагмою f/1,8. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп.

Смартфон працює під управлінням Android 8.1 з оболонкою EMUI 8.2.

Honor Note 10

Honor Note 10 зацікавить геймерів

Окрім того, новинка від Huawei отримає систему охолодження смартфона The Nine, що включає теплову трубку. Також серед особливостей нового фаблета – наявність спеціальної кнопки CPU Turbo. Вона може очистити фонові додатки, чим забезпечить вищу продуктивність апарату.

Huawei Honor Note 10: відео

Ціна Honor Note 10

Вартість Honor Note 10 стартує від 2799 юанів (11 100 гривень) – у стільки оцінили версію з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Модифікація з 6 ГБ оперативки і 128 ГБ флеш-пам’яті коштує 3199 юанів (12 700 гривень). Версія зі співвідношенням пам’яті 8/128 ГБ 3599 (14 400 гривень).

Отож новинка може похвалитись величезним екраном з потужною батареєю та власною системою охолодження. Тож на пристрої буде зручно дивитись відео, також він може зацікавити геймерів.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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