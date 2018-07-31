Huawei представила свій смартфон-велетень Honor Note 10: характеристики і ціна

31 липня компанія Huawei офіційно представила свій фаблет (смартфон з діагоналлю від 5,5 дюймів до 7 дюймів) Honor Note 10. При цьому пристрій має потужну батарею ємністю 5000 мАг.

Характеристики Honor Note 10

Note 10 став найбільшим смартфоном Huawei. Він отримав AMOLED екран з діагоналлю 6,95 дюйма та роздільною здатністю 2220х1080 пікселів.

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Honor Note 10 отримав потужну батарею

Пристрій працює на системі SoC Kirin 970. Користувачі можуть вибрати модифікацію із 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованої.

Оснащений Honor Note 10 подвійною основною камерою з модулями на 24 і 16 Мп і діафрагмою f/1,8. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп.

Смартфон працює під управлінням Android 8.1 з оболонкою EMUI 8.2.

Honor Note 10 зацікавить геймерів

Окрім того, новинка від Huawei отримає систему охолодження смартфона The Nine, що включає теплову трубку. Також серед особливостей нового фаблета – наявність спеціальної кнопки CPU Turbo. Вона може очистити фонові додатки, чим забезпечить вищу продуктивність апарату.

Huawei Honor Note 10: відео

Ціна Honor Note 10

Вартість Honor Note 10 стартує від 2799 юанів (11 100 гривень) – у стільки оцінили версію з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Модифікація з 6 ГБ оперативки і 128 ГБ флеш-пам’яті коштує 3199 юанів (12 700 гривень). Версія зі співвідношенням пам’яті 8/128 ГБ 3599 (14 400 гривень).

Отож новинка може похвалитись величезним екраном з потужною батареєю та власною системою охолодження. Тож на пристрої буде зручно дивитись відео, також він може зацікавити геймерів.

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