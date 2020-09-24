Співробітники Служби безпеки викрили та затримали одного із кандидатів у мери Світловодська, що в Кіровоградській області. Його звинувачують у порушенні виборчого законодавства напередодні виборів до місцевих рад.

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Як попередньо з’ясувало слідство, зловмисником виявився один із чинних депутатів Кіровоградської обласної ради. Він спільно зі своїм помічником організував схему перетягування голосів виборців на фейкового кандидата. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Цікаво, що цей технічний кандидат має таке ж саме прізвище, як і один із конкурентів затриманого. І за певну суму він мав зареєструватися на виборах задля зменшення кількості голосів за конкурента. Власне для здійснення підкупу депутат залучив свого помічника.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали обох фігурантів справи. Сталося це, коли вони передавали 10 тисяч гривень.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Підкуп виборця, учасника референдуму". Досудове слідство триває.

Вищезазначені заходи СБУ проводила спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

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