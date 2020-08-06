Відома архітектурна фірма Oppenheim Architecture завершила проєктування нового курорту поблизу міста Тічіно, що на півдні Швейцарії. Тут розмістять близько 100 приватних резиденцій, бутік-готель, спа-центр та місце для оздоровлення. Більше про елітний курорт – читайте в матеріалі.

Курорт розташований поряд з відомим озером Лаго-Маджоре, пише Archdaily.

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За словами архітекторів, курорт буде лише доповнювати міське середовище в цьому місці. Так, окрім туристів, на території курорту буде змога придбати власне помешкання.



Будівлі зводитимуть на схилі пагорба / Фото Archdaily

Сам курорт розташовуватиметься на висоті 1200 метрів над рівнем моря, а один з рядів будинків частково будуватиметься у межах каштанового лісу.



Скільки триватиме будівництво комплексу поки невідомо / Фото Archdaily

Кожен будинок тут зводився з урахуванням вимоги створити великі панорамні вікна, для споглядання краєвидів та отримання великої кількості світла.



Дорожчі апартаменти запропонують також басейни / Фото Archdaily

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Цікаво, що самі приміщення будуватимуть з місцевого каменю.

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