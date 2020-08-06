100 будинків на висоті 1200 метрів: в Швейцарії спроєктували шикарний курорт – фото
Відома архітектурна фірма Oppenheim Architecture завершила проєктування нового курорту поблизу міста Тічіно, що на півдні Швейцарії. Тут розмістять близько 100 приватних резиденцій, бутік-готель, спа-центр та місце для оздоровлення. Більше про елітний курорт – читайте в матеріалі.
Курорт розташований поряд з відомим озером Лаго-Маджоре, пише Archdaily.
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За словами архітекторів, курорт буде лише доповнювати міське середовище в цьому місці. Так, окрім туристів, на території курорту буде змога придбати власне помешкання.
Будівлі зводитимуть на схилі пагорба / Фото Archdaily
Сам курорт розташовуватиметься на висоті 1200 метрів над рівнем моря, а один з рядів будинків частково будуватиметься у межах каштанового лісу.
Скільки триватиме будівництво комплексу поки невідомо / Фото Archdaily
Кожен будинок тут зводився з урахуванням вимоги створити великі панорамні вікна, для споглядання краєвидів та отримання великої кількості світла.
Дорожчі апартаменти запропонують також басейни / Фото Archdaily
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Цікаво, що самі приміщення будуватимуть з місцевого каменю.
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