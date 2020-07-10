Австралійська архітектурна фірма Bates Smart побудувала у Мельбурні, що в Австралії, "худий" хмарочос під назвою Collins House. Будівля має висоту 184 метри та ширину всього 11,5 метрів у його найтоншій точці. Це один з найвужчих хмарочосів у світі.

Однозначно, ця будівля є найвужчою в Австралії та третім найтоншим хмарочосом у світі, повідомляє Dezeen.

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У Collins House є 259 квартир, які розташовані на 60 поверхах. Хмарочос пропонує мешканцям багато різноманітних зручностей, разом зі спільним приміщенням жителів на 27 поверсі. Тут є їдальня та тренажерний зал, а на терасі розміщений бар просто неба.



Хмарочос є житловим будинком / Фото Dezeen

Підлоги цього будинку мають Н-подібний план. Ліфти та сходові частини будувались додатково.

Річ у тім, що Bates Smart використовувала модульну систему зі збірних деталей, щоб пришвидшити та полегшити будівництво на такому компактному майданчику, який затиснутий між сусідніми будівлями.



Метод будівництва тут теж доволі цікавий / Фото Dezeen

Будівництво відбувається шляхом "накладання" поверхів. Кожен з них складається з підлоги товщиною 150 міліметрів, балок, які підтримують наступний поверх, а також вже готового фасаду.



Тераси в будинку не лише на даху / Фото Dezeen

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Зокрема на будівництво кожного поверху пішло приблизно 2-3 години. Бейтс Смарт вважає, що цей метод економив до чотирьох днів на поверсі під час будівництва, скоротивши загальний термін з 40 місяців до всього 30.