Український архітектор Nat Telichenko створив приватний будинок у вигляді двох великих бульбашок. Оформлений він у стилі ретро-футуризму, а приміщення не має жодної прямої стіни. Як виглядає будинок у формі бульбашки – дивіться в матеріалі.

Проєкт реалізували неподалік Харкова, повідомляє видання Archdaily.

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Особливістю будинку є тематичні тераси – китайський сад з драконовою стежкою, класичний японський альпінарій та середземноморська лінія, де розташований нескінченний басейн Red Vine.



Тераси вдало доповнюють композицію будівлі / Фото Archdaily

Найбільше іноземних оглядачів вражає той факт, що в будівлі немає жодної прямої стіни – всі вони вигнуті і мають нахил. Максимальна висота стелі всередині становить 5 метрів, а площа – 100 метрів квадратних.



Інтер'єр вийшов доволі світлим та цікавим / Фото Archdaily

Завдяки своїй формі та спеціальним технологіям будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будівля також має багато світла, що разом з похилими стінами створює неймовірне враження.

Дивіться відеопрезентацію будинка-бульбашки:

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