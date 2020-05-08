Хмарочос з хвилястим фасадом: фото житлової багатоповерхівки в Нью-Йорку
Фотограф Пол Клеменс опублікував фото будівлі 11 Hoyt Tower, що в Брукліні, Нью-Йорк. Поки незавершена до кінця багатоповерхівка має допомогти збільшити кількість населення в центрі одного з найпопулярніших районів міста.
Будівля матиме висоту 189 метрів та 481 квартиру, повідомляє Archdaily.
До слова: Багатоповерхівка з кубів: в Чикаго збудували перший житловий будинок в діловому кварталі
Раніше на цьому місці розташовувались гаражі для працівників сусідніх офісів. Також проєкт створює підвищений зелений подіум, з деревами та садами.
Хвилі зроблять будинок впізнаваним / фото: Archdaily
Проте головною родзинкою будівлі є її хвилястий фасад. Такі виступи не є декоративними, а справді збільшують житлову площу для мешканців.
Загалом тут 71 535 квадратних метрів включає 190 унікальних планів квартири. Кожне помешкання має велике панорамне вікно від стелі до підлоги.
Читайте також: Фасад з металевих жалюзі: фото проблемної офісної будівлі в Ірані
Більше фото будинку: