Побачити інтер'єр всередині монетного двору Іспанії, на жаль, не можна – адже це державна таємниця. Проте можна розглянути фасад та відвідати музей на території. Ця будівля стала центром пограбування у серіалі "Паперовий будинок". Там знімали лише деякі кадри та сцени.

Королівський монетний двір Іспанії був заснований в Мадриді в далекому 1615 році. У 2015 року Національна фабрика монет і марок країни офіційно відсвяткувала 400-річчя своєї безперебійної роботи, повідомляє 24 канал.

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Королівський монетний двір знаходиться на вулиці Хуан Хорхе, 106 у Мадриді і на додаток до грошей тут друкуються офіційні документи, що засвідчують особу, а також електронні сертифікати.

Карта з адресою Королівського монетного двору Іспанії:



Внутрішню частину Королівського монетного двору можна відвідати, також відкритим для екскурсій є музей монетного двору в прибудові. У його приміщеннях зберігаються значні колекції нумізматики, філателії, лотереї, а також техніка, яка використовується для друку грошей. Монетний двір відкритий з вівторка по п'ятницю з 10:00 до 17:30, а вихідні та святкові дні з 10:00 до 14:00.



Королівський монетний двір сьогодні / скріншот з Гугл карт

Насправді впізнаваним приміщення Королівського монетного двору в Іспанії, стало опісля виходу на стримінговій платформі Netflix, серіалу "La casa de papel" – "Паперовий будинок" в перекладі на українську.



Обкладинка серіалу "Паперовий будинок" / Фото Money Heist.com

За сценарієм, група грабіжників втілювала масштабне пограбування – із заручниками та друком грошей. Відтак, Монетний двір Іспанії став справжньою меккою для туристів.

Трейлер до серіалу "Паперовий будинок":



До слова, La Casa de Papel (Паперовий будинок) став найпопулярнішим неангломовним серіалом на Netflix і здобув справжній міжнародний успіх. Тепер всі асоціюють іспанського художника-сюрреаліста Сальвадора Далі з серіалом, оскільки грабіжники за сценарієм, одягали маски саме з його зображенням.