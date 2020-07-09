Олексій Миколайович Бекетов – син відомого хіміка Миколи Бекетова. Спроєктував та втілив у життя понад 40 будівель у Харкові. В честь нього названа станція метро та два університети міста. Пропонуємо читачам ознайомитись з життям та проєктами відомого зодчого.

Олексій Бекетов був двоюрідним братом відомого російського поета Олександра Блока, повідомляє Дім 24.

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Біографія Олексія Бекетова

Народився 19 лютого 1862 року в Харкові у родині відомого хіміка та викладача Миколи Бекетова.



Олексій Бекетов в молодому віці / Фото Wikipedia

Окрім харківського "першого реального училища", Бекетов закінчив Петербурзьку академію мистецтв. Попри можливість залишитись після навчання у тодішній столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі, молодого Олексія тягнуло назад до Харкова.

Я стояв біля казкових палаців і згадував вузькі провулки рідного міста, тісні й брудні, забудовані глиняними будиночками вулиці і мене нестримною силою потягнуло до Харкова, захотілося віддати йому всі свої здібності,

– писав архітектор.



Олексій Бекетов в старшому віці / Фото Livejournal

Після повернення до рідного міста, почав викладати у харківському технологічному інституті, та паралельно працював над архітектурними проєктами.

У Харкові збудував понад 40 громадських і житлових споруд в період з 1907 до 1917 року: особняки, банки, навчальні заклади, житлові будинки, Каплунівська церква.



Станція метро у Харкові названа на честь архітектора / Фото Mediaport

Онуком Олексія Бекетова є Федір Семенович Рофе-Бекетов – доктор фізико-математичних наук. А правнучка Олена Рофе-Бекетова – відома громадська діячка та активістка.

Архітектурні проєкти Олексія Бекетова

Комерційне училище – нині університет сільського господарства



Побудований у 1930 році / Фото Wikipedia

Притулок для дворянських сиріт – нині корпус імені Ярослава Мудрого



Побудований ще у 1915 році / Фото MyKharkov

Споруда Харківського медичного товариства – нині університет імені Мечникова



Дата закінчення будівництва – 1913 рік / Фото Wilipedia

Приватний будинок Олексія Бекетова – нині Будинок вчених Харкова



Зведений у 1897 році / Фото Wilipedia

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Церква Різдва Богородиці (Каплуновська)



Зруйнована в 1930-ті роки / Фото Livejournal