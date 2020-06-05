У рамках реконструкції площі перед головним вокзалом у Львові, архітектори та фахівці запропонували проєкт трансформації території між площею Двірцевою та вулицею Городоцькою. Проєкт передбачає збільшення зелених насаджень, підземний паркінг та виставкові площі.

Як зазначив мер міста Андрій Садовий, цей проєкт потребує скоординованих дій міста та Укрзалізниці, а також значних капіталовкладень. Але реалізація концепції дозволить створити нові робочі місця, про це пише видання Lviv1256.

До слова: На Львівщині починають реставрацію Поморянського замку: історія та фото будівлі

Тут планується конгрес-центр, виставкові площі, нові магазини, хороші готелі. Думаю, тут буде створено декілька тисяч нових робочих місць. Тому інвестиції, які ми зробили, дадуть великий поштовх для нової праці та достатку для людей,

– зазначив мер Львова.

Головний архітектор міста Антон Коломєйцев розповів, що напрацьована концепція враховує чимало потреб міста з розвитку цього мікрорайону.

До теми – Нетуристичний Львів: фото "Фабрики повидла" у Львові, яку планують реставрувати

Впродовж останніх місяців фахівці активно напрацьовували концепцію розвитку цієї території. В її основі лежить принцип того, що Приміський вокзал буде перенесено ближче до Головного вокзалу.

Тоді стане зручнішим сполучення між регіональними перевезеннями і буде покращено пішохідні зв’язки з автобусною станцією та іншими видами транспорту.



Концепт території перед вокзалом / фото Твоє місто

Тут передбачено багато громадських просторів, багато підземних паркінгів, щоб людина могла заїхати сюди буквально з перехрестя вулиці Кульпарківської-Городоцької, навіть не їдучи вулицею Чернівецькою.



Архітектори обіцяють багато зелених насаджень / фото Твоє місто

Доїхати до підземного паркінгу, там припаркуватися, і не виходячи на вулицю, через Приміський вокзал зайти до Головного.