Архітектурна фірма Dialog збирається побудувати унікальну будівлю з ламінованої деревини в Канаді, яка стане першою в своєму роді. Приміщення матиме абсолютно нульовий вуглецевий слід. В нову споруду переїде коледж прикладного мистецтва та технологій.

Ламінована деревина повинна запобігти виділенню вуглецю, пише Dezeen.

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Нове приміщення є шестиповерховим доповненням до теперішньої будівлі коледжу. На даху нової будівлі розмістять сонячні панелі, які мають виробити достатньо енергії на місці, щоб компенсувати викиди вуглецю, які пов'язані з будівельними операціями.



Так виглядатиме найекологічніша будівля світу / Фото Dezeen

Дах зроблений у формі літери "Г" та покритий алюмінієвими листами. Після закінчиться будівництва, коледж отримає додатково 13 935 квадратних метрів простору. Стару конструкцію планують відремонтувати та пов'язати з новою.



Навколо коледжу облаштують парк / Фото Dezeen

Тематика інтер'єру пов'язана з примиренням двох корінних народів Канади – інуїтів та метисів. Саме тому на стінах та стелі можна побачити традиційні для цих народів розписи, а деякі аудиторії зроблені у вигляді вігваму.



Візерунки на стелі є особливістю дизайну / Фото Dezeen

Що таке вуглецевий слід?Це сукупна кількість усіх парникових газів, які утворюються внаслідок діяльності окремої людини, будівлі, організації, міста, тощо.

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Вігвам символізує єдність студентів / Фото Dezeen