Щоб зробити життя корів кращим: в Канаді спроєктували прозорий сарай – фото
Архітектурна студія La Shed Architecture побудувала велику стайню для корів, в якій стіни зроблені з напівпрозорого полікарбонату. На думку власників, така ініціатива призведе до поліпшення якості життя тварин.
Корівник розташований неподалік міста Монреаль, що в канадській провінції Квебек, повідомляє Dezeen.
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Каркас будівлі, дах та одну зі стін тут виготовили з ялини. Проте фасад був побудований з двох шарів полікарбонатних листів – одного прозорого та одного напівпрозорого.
Стайню побудували поряд зі старою / Фото Dezeen
Архітектори вирішили використовувати напівпрозорий зовнішній вигляд для сараю для того, щоб природне світло підвищило добробут і продуктивність.
Тепер корови отримують більше природного світла та місця в стійлі / Фото Dezeen
Ці напівпрозорі фасади також дозволяють краще зрозуміти поведінку корів. За словами розробників, вдень стіни пропускають стільки природного світла, що виникає відчуття, ніби ви перебуваєте надворі, а вночі сарай загоряється як ліхтар.
Також стіни тут легко пересуваються та дозволяють створити природну вентиляцію / Фото Dezeen
Сама будівля є просторішою за інші подібні стайні, що дає і тваринам і людям більше простору всередині.
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