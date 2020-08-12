У США знайшли спосіб як повторно використовувати покинуті архітектурні макети: деталі
Студія архітектури міста Нью-Йорк New Affiliates випустила екологічну ініціативу. Згідно з нею, повторно використовуватимуть великі моделі для садових сараїв та громадських приміщень. Йдеться про архітектурні макети, які встановлювали для виставки.
Такий проєкт є екологічною ініціативою, пише Dezeen.
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За словами розробників, проєкт був створений для того, щоб використати архітектурні моделі з розкішних проєктів нерухомості в місті, які часто будуються з міцних і висококласних матеріалів для різноманітних виставок, але незабаром просто лишаються покинутими.
Багато таких покинутих макетів розташовані у Нью-Йорку / Фото Dezeen
Компанія дозволяє перетворити такі будівлі на сади сараї чи громадські приміщення.
Доглядають за рослинами зазвичай місцеві / Фото Dezeen
Наразі в Нью-Йорку діє програма Edgemere Community Garden, за якою компанія підтримує понад 550 садів у місті. Усі вони розміщені в старих архітектурних макетах.
Компанія прагне повторно використовувати усі такі макети у місті / Фото Dezeen
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Також, в одному з макетів компанія розмістила школу.