Мало які елементи ландшафту вашого подвір'я більше асоціюватимуться зі статусом та достатком ніж приватний басейн просто неба. Втім, ви ніколи не замислювались чому саме басейн закріпився в розумінні людей як прояв статусу? До вашої уваги подробиці та передумови одного зі стереотипів.

Сьогодні ледь не кожен дорогий готель пропонує своїм клієнтам дозвілля біля басейну, а багатії з усього світу міряються довжиною та глибиною своїх, втім встановлення басейна не обходиться дорожче ніж купівля автівки середнього класу, повідомляє Дім 24 з посиланням на Archdaily.

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Передумови та причини асоціації приватних басейнів з статусом

Спорт та індивідуалізм

Басейни набули популярності у США в 60-х роках минулого століття. Правда тоді це були громадські басейни у спортивних центрах. Політика сегрегації закінчилась, а більшість американців почали активніше дбати про своє здоров'я – таким чином плавання у критих штучних водоймах з хлорованою водою стало модним.



Діти в громадському басейні / Фото Archdaily

Дещо пізніше на "перші шпальти" вийшов індивідуалізм, який був противагою радянського соціалізму. Кожен починає цінувати власний простір, а отже перестає ходити в громадський басейн і прагне облаштувати власний. Також в цей час у США активно зростає середній клас, який може дозволити собі встановити басейн просто на задньому подвір'ї свого будинку.

Реклама та попкультура



Реклама басейну / Фото Archdaily

Після того як посилюється попит на приватні басейни – з'являється і пропозиція. Так, до популяризації культу активного водного відпочинку на власному подвір'ї доклались рекламодавці та… Голлівуд. Реклама та фільми зображала власників басейнів як людей із стильними будинками та великими статками. А відома картина Девіда Хокні "Великий сплеск" демонструє блакить басейну, вода якого бризкає в різні боки після стрибка людини з трампліна.



Картина була написана у 1967 році / Фото Вікіпедія

Усе це разом створило стереотип не лише у американців, але й пізніше усього світу, що басейни біля будинку доступні лише для багатіїв з Лос-Анджелесу.

Висновок



Басейни сьогодні є в багатьох мешканців розвинутих країн / Фото Unsplash

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Попри те, що сьогодні для встановлення басейну вдома не потрібно мати мільйонних статків, стереотип виявився доволі міцним. Сьогодні важко назвати щось настільки просте та звичне для багатьох мешканців планети як басейн, яке досі розглядається як символ статусу та річ, яка надає відчуття ексклюзивності.