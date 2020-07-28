Відома британська архітектурна студія Grimshaw розробила будівлю вентиляційної шахти для нової швидкісної залізниці у Великобританії. Будівля не порушуватиме навколишній ландшафт та буде нагадувати сарай, який оброблений цинком та бронзою.

Шахта забезпечить вентиляцію та аварійний доступ до 10-кілометрового підземного залізничного тунелю через Chilterns, повідомляє Dezeen.

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Набір пагорбів на північний захід від Лондона кілька десятків років тому був визнаним "місцем надзвичайної краси".



Навколо розташовані пагорби / Фото Dezeen

З головної дороги будівля шахти буде нагадувати сарай, який облицьований промисловим сірим цинком із глибокими бронзовими акцентами на дверях та вентиляційних отворах. Цинк з часом потемніє та зіллється за кольором із плінтусом із темної цегли.



Огорожа тут також буде типова для сільської місцевості Англії / Фото Dezeen

Також навколо будиночка розкинеться двір, який нагадуватиме типове сільське подвір'я. Усі дорослі дерева тут планують зберегти, а також побудують коробки для птахів, щоб заохотити місцеву дику природу повернутися на ділянку після закінчення будівництва.

Так виглядає повний план шахти / Фото Dezeen

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Y-подібна залізнична лінія в майбутньому з'єднає Лондон, Бірмінгем, Манчестер та Лідс швидкісним залізничним сполученням і має завершитися поетапно між 2029 та 2035 роками.