Чому у сковорідки стало нерівне дно: як неправильне миття може її деформувати

Cильно нагріте металеве дно різко охолодити холодною водою, різні його ділянки почнуть стискатися з неоднаковою швидкістю. Виникає температурне напруження, через яке сковорідка може втратити форму. Різкий перепад температур може спричинити деформацію.

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Пошкодження не обов'язково буде помітним після одного миття, але якщо сковорідка почала хитатися на рівній поверхні, олія збирається з одного боку або дно вже не прилягає до конфорки так, як раніше, одна з можливих причин – саме деформація металу, пише Taste of home.

Що відбувається з гарячим металом під холодною водою?

Під час нагрівання метал розширюється, а під час охолодження стискається. Якщо температура змінюється поступово, вся сковорідка встигає нагріватися або охолоджуватися більш-менш рівномірно.

Холодна вода різко змінює цю картину. Поверхня, якої вона торкається, починає швидко віддавати тепло, тоді як інші частини посуду ще залишаються гарячими. Через різницю температур у матеріалі виникають внутрішні напруження. У матеріалознавстві таку ситуацію називають температурним шоком.

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Що робити, щоб сковорода служила довго / Фото unsplash

Він виникає саме тоді, коли різні частини одного предмета переживають різку й нерівномірну зміну температури. Для металу це може означати залишкову деформацію, а для більш крихких матеріалів – навіть тріщини.

Справа не в тому, що вода "псує" сковорідку. Проблемою є різниця між температурою гарячого металу і холодної води та швидкість, з якою відбувається охолодження.

Чому одна сковорідка деформується, а інша – ні?

Ризик залежить від матеріалу, товщини дна та конструкції посуду. Тонкий метал легше змінює форму. У матеріалах University of Idaho Extension, присвячених кухонному посуду, для тонкого листового алюмінію прямо зазначено, що він легко деформується та прогинається.

Важке товсте дно зазвичай стійкіше, однак і воно не захищене від дуже різких температурних перепадів. Є ще один нюанс – багато сучасних сковорідок складаються не з одного металу. Наприклад, усередині може бути шар алюмінію, а зовні – нержавійна сталь. Таку конструкцію використовують, щоб поєднати хорошу теплопровідність одного матеріалу з міцністю іншого.

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Скільки потрібно чекати перед миттям?

Єдиного часу для всіх сковорідок немає. Тонкий алюмінієвий посуд охолоне значно швидше за важку чавунну сковорідку. Орієнтир простіший: перед контактом із прохолодною водою посуду потрібно дати втратити основну частину тепла.

Після використання спочатку дочекатися охолодження сковорідки й лише потім братися до миття. Якщо потрібно відмочити залишки їжі, воду можна додати пізніше, коли різниця температур уже не буде настільки різкою. Для конкретного посуду також варто врахувати інструкцію виробника – особливо якщо йдеться про антипригарне покриття, емаль або багатошарове дно.

Не варто намагатися випрямити вже деформовану сковорідку ударами чи сильним нагріванням. Форма дна пов'язана не лише з тим, наскільки рівно посуд стоїть на плиті, а й зі структурою самого металу та, у багатошарових моделях, з'єднанням різних шарів.

Кілька хвилин очікування після готування мають цілком практичний сенс. Сковорідка не потребує миття в ту саму секунду, коли її зняли з конфорки, а різке охолодження може залишити на ній значно довший слід, ніж засохлий жир.