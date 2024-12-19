Як пише 24 Канал з посиланням на People, уже четвертий рік поспіль він створює масштабну святкову світлову виставку, використовуючи виключно викинуті прикраси. Що відомо про проєкт хлопця, розповідаємо далі.

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Як підліток створює різдвяний декор з непотребу

Цьогорічна виставка під назвою "Різдвяне видовище" є найбільшою з тих, що робив Ендрю Рейд. Вона включає 100 000 вогнів і понад 500 прикрас, подарованих місцевими жителями.

Усі кошти, зібрані під час виставки, йдуть на підтримку Будинку Рональда Макдональда, який допомагає дітям із раком та іншими серйозними захворюваннями.

Я люблю допомагати людям. Я вчуся на фельдшера і хочу робити людей щасливими. Це всі знають. Тому я вирішив, що моє захоплення може також допомагати дітям,

– ділиться Ендрю.

Як виглядає виставка хлопця: дивіться відео

Його традиція розпочалася під час пандемії, коли сім’я хлопця змагалася, хто знайде найкращий святковий декор серед викинутих речей. Одного разу він побачив зламаного білого ведмедя, який став його першим проєктом.

Я не міг пройти повз нього. Я взяв його додому, полагодив, і тоді все почалося,

– згадує хлопець.

Згодом Ендрю самостійно навчився ремонтувати святкові прикраси, розбираючись в електриці та дротах.

Цього року він запросив відвідувачів долучитися до його проєкту, прикрасивши "Дерево невдач".

Якщо у когось є непотрібні ялинкові прикраси, вони можуть принести їх і повісити на дерево. Так, прикраси стануть частиною виставки, яку можна буде побачити щороку.