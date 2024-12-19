Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, автор допису опублікував знімки святкового дерева на платформі Reddit та зібрав близько 13 000 коментарів. Як виглядає суперечлива ялинка, розповідаємо далі.

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Як виглядає ялинка, що захопила соцмережі

У вірусному дописі можна побачити ялинку у вітальні, прикрашену смугами золотих, синьо-зелених, білих та сріблястих іграшок. Верхівку дерева прикрашає велике пір’я, а на боці дерева сидить лялька, що викликала найбільше обговорень.

У підписі до публікації автор зазначив, що прикрашати дерево допоміг друг-дизайнер його дружини.

Як виглядає суперечлива ялинка: дивіться фото

Незвичайний дизайн ялинки викликав палкі обговорення серед користувачів платформи Reddit.

Чи є дерево десь під пір’ям і кулями?,

– саркастично запитав один із користувачів.

Інші коментатори були не менш дотепними. "Скажи їм, що ти просив дерево, а не ананас", "Це гарно зроблено – для вестибюля банку", "Це забагато грошей для такого рівня несмаку", – писали люди.

Попри змішані відгуки, один із користувачів зауважив, що декорування ялинки потребувало значних зусиль і часу, навіть якщо це вийшло доволі незвично.