Як з'ясувалося, є причини, чому таймер може показувати неправильний час прання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

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Чому пральні машинки показують неправильний час

Напевно, кожен опинявся у ситуації, коли, підійшовши до пралки, бачиш, що залишилася 1 – 3 хвилини до кінця прання. Ти вирішуєш вже нікуди не йти й почекати, поки машинка повідомить про закінчення циклу, але час нібито застиг на таймері й лічені хвилини розтягуються й довге очікування.

Звісно, це може дратувати, однак є кілька важливих причин, чому таймер на пралці може "брехати". Як пояснив експерт з побутової техніки H2O Plumbing Річ Маллінс, здебільшого цикл прання може ставати довшим у сучасних пральних машинах. І насправді це є перевагою, адже вам не доведеться наново прати речі.

Як виявилося, тривалість циклу прання залежить від типу тканини, рівня забрудненості та навіть порошку.

Такі фактори, як розмір вантажу, тип тканини, температура води та рівень забруднення на одязі, можуть значно збільшити тривалість циклу. Це призводить до "брехні". Ці налаштування зроблені для оптимального очищення та догляду за тканиною, навіть якщо це означає збільшення часу прання. Наприклад, якщо машина відчуває велике завантаження, вона може подовжити тривалість перемішування або полоскання для ретельного очищення,

– пояснив експерт.



Пралка додає час до таймера з кількох причин / Фото Pexels

Крім того, сучасні пральні машинки дуже "розумні". До прикладу, вони можуть додати хвилини до циклу прання, якщо ви додали забагато прального засобу. Відтак Маллінс радить подумки додавати від 5 до 10 хвилин до циклу прання. Так буде легше спланувати свій перелік справ на день, а пралка не буде дратувати господаря через чергову затримку.

Водночас можна зробити так, щоб пралка завершувала цикл прання в рамках встановленого часу на таймері. Для цього потрібно не перевантажувати техніку та використовувати таку кількість прального засобу чи кондиціонеру, як того вимагає інструкція.