Як пише Newsweek, тепер записка стала декором в оселі сім'ї. Про що ж в ній йдеться, розповідаємо далі.

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Як родина знайшла записку під час ремонту

Під час ремонту сімейного будинку родина з США знайшла повідомлення від теслі на ім'я Сміт, що датоване 1888 роком.

Мене звільнив від роботи у цьому будинку Макбрайд за те, що я був п’яним лише один раз, хоча він п’яний увесь час. Тесляр Сміт, 27 березня 1888 року,

– йшлося у записці, яку опублікувала Кетрін Данн у соцмережах.

Повідомлення знайшли її батьки, коли вони ремонтували будинок близько 10 років тому. Їм здалося, що це смішний і цікавий шматок історії, тож тепер воно висить у вітальні родини.

Як виглядає записка: дивіться фото

Записка, яка тепер розміщена в рамці та виставлена ​​на видному місці у кімнаті, зібрала безліч коментарів у соцмережах.

"Дійсно весело та чудово! Тесляр Сміт заслуговує на те, щоб його увічнили", "Таємниця Макбрайда нарешті розкрита, 136 років потому, передана в електронному вигляді по всьому світу. Карма іноді повільна", – писали люди.

Пост також викликав цікавість істориків-аматорів. Один користувач, навіть занурився в архів і виявив дані про двох чоловіків, які, ймовірно, можуть бути дійовими особами з повідомлення.