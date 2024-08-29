Які квіти обрати, щоб вдома круглий рік була весна, розповідаємо далі.

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Африканська фіалка

Вона є однією з найпопулярніших кімнатних рослин в усьому світі завдяки своїм мініатюрним розмірам і китицям ніжних, бархатистих фіолетових, білих та ніжно-блакитних квіток.

Крім того, ця фіалка може цвісти майже безперервно за умови правильного догляду. Рослина чудово почувається при яскравому непрямому освітленні та обережному поливі знизу, аби не намочити листя.

Африканська фіалка: дивіться фото

Орхідея

Синонім елегантності та витонченості – орхідею можна знайти у будь-якій домівці. Сорт фаленопсис є найбільш популярним серед цих рослин, зокрема через тривале цвітіння, що триває місяцями.

Орхідеї добре почуваються при яскравому непрямому освітленні та вологості, що робить їх чудовим доповненням до кухні чи ванної кімнати.

Орхідея: дивіться фото

Бегонія

Бегонія – це універсальний сукулент, що походять із тропічного та субтропічного клімату. Вони бувають різноманітних кольорів і форм, а деякі сорти відомі своїм цілорічним цвітінням. Так, рожеві, жовті, червоні, помаранчеві й навіть білі квіти можуть тішити око кілька місяців підряд.

Бегонія: дивіться фото

Бегонії гарно ростуть при яскравому непрямому освітленні, і їх потрібно підтримувати злегка вологими, але не мокрими. Вони ідеально підходять для полиць, стільниць або підвісних кошиків, а також цінуються за їхнє яскраве, асиметричне листя, яке додає кольору будь-якій кімнаті.