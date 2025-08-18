Поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, внутри легко забыть несколько вещей, что может представлять опасность. Что никогда не следует оставлять в автомобиле на ночь, рассказываем дальше.

Также интересно 10 вещей, которые нельзя хранить на улице – даже в гараже или на террасе

Что не стоит хранить в машине ночью?

Документы

Хотя большинство людей не задумывается над этим, личные документы, страховку на машину или паспорт транспортного средства лучше не оставлять внутри на ночь, особенно если машина остается на улице. Если автомобиль угонят, это может создать дополнительные проблемы.

Солнечные очки

Это приглашение для воров проникнуть внутрь, особенно если это дизайнерская пара очков или очки узнаваемого бренда.

Еда

Остатки пищи портят запах в машине и могут привлечь насекомых или других вредителей, если окно открыто.

Бутылки с водой

Пластик может разлагаться от жары или холода, и эта вода может быстро испортиться и стать опасной для здоровья.

Машина – не место для хранения многих вещей / Фото Freepik

Электроника

Техника в машине привлекает воров. Однако есть не только риск кражи, а возможность повредить аккумуляторы и другие детали устройств из-за перепадов или экстремальных температур.

Квитанции, счета и почта

Это быстро увеличивает беспорядок и делает вас и ваш дом уязвимым к краже личных данных или проникновения воров.

Косметические средства

Жара или холод могут серьезно снизить эффективность средств и сделать их опасными для дальнейшего использования.

Одежда для спортзала

Хотя это может показаться незначительной проблемой, влажная одежда после занятий в спортзале может принести неприятный запах или даже испортиться, образуя плесень.

К слову, гараж – это тоже не место для хранения вещей, которые наконец-то стоит выбросить.