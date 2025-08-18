Тож, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, всередині легко забути кілька речей, що може становити небезпеку. Що ніколи не слід залишати в автомобілі на ніч, розповідаємо далі.

Також цікаво 10 речей, які не можна зберігати на вулиці – навіть у гаражі чи на терасі

Що не варто зберігати в машині вночі?

Документи

Хоча більшість людей не замислюється над цим, особисті документи, страховку на автівку чи паспорт транспортного засобу краще не залишати всередині на ніч, особливо якщо машина залишається на вулиці. Якщо автомобіль викрадуть, це може створити додаткові проблеми.

Сонячні окуляри

Це запрошення для злодіїв проникнути всередину, особливо якщо це дизайнерська пара окулярів або окуляри впізнаваного бренду.

Їжа

Залишки їжі псують запах у машині та можуть привабити комах або інших шкідників, якщо вікно відчинене.

Пляшки з водою

Пластик може розкладатися від спеки чи холоду, і ця вода може швидко зіпсуватися та стати небезпечною для здоров'я.

Машина – не місце для зберігання багатьох речей / Фото Freepik

Електроніка

Техніка в машині приваблює злодіїв. Однак є не тільки ризик крадіжки, а можливість пошкодити акумулятори та інші деталі пристроїв через перепади чи екстремальні температури.

Квитанції, рахунки та пошта

Це швидко збільшує безлад і робить вас та ваш дім вразливим до крадіжки особистих даних або проникнення злодіїв.

Косметичні засоби

Спека чи холод можуть серйозно знизити ефективність засобів та зробити їх небезпечними для подальшого використання.

Одяг для спортзалу

Хоча це може здатися незначною проблемою, вологий одяг після занять у спортзалі може принести неприємний запах або навіть зіпсуватися, утворюючи цвіль.

До слова, гараж – це теж не місце для зберігання речей, які нарешті варто викинути.