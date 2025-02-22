Домашний каток настолько заинтересовал сеть, что за несколько дней видео стали вирусными в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Владу Журавель.

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Каток своими руками

Женщина обожает кататься на коньках, а потому решила сделать домашний каток. Для этого выбрали ровный участок площадью 40 квадратных метров, который застелен брусчаткой. Чтобы будущий каток держался, из тротуарной плитки сделали бортики и постелили пленку.

После этого домашний каток залили водой и оставили на 24 часа. Через сутки домашний каток застыл, однако как только девушка вышла на лед, он начал ломаться. Под слоем льда также можно было заметить незастывшую воду, поэтому женщина решила добавить еще воды и оставить каток застывать.

Домашний каток своими руками: смотрите видео

Пользователи сети начали давать советы, как решить эту ситуацию. Кто-то советовал добавлять охладитель (хотя температура на улице достигала -10 градусов), другие советовали на дно сыпать песок.

Однако ответ на вопрос, почему же каток не застывал, оказался намного проще. Так, изначально каток делали не в том месте. Под брусчаткой идет канализация, и через теплую и горячую воду, которая текла в трубах – лед не застывал.

Почему домашний каток не получился: смотрите видео

В комментариях под второй частью пользователи шутят, что это была одна из самых неожиданных концовок истории.