Домашня ковзанка настільки зацікавила мережу, що за кілька днів відео стали вірусними у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Владу Журавель.

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Ковзанка своїми руками

Жінка обожнює кататися на ковзанах, а тому вирішила зробити домашню ковзанку. Для цього обрали рівну ділянку площею 40 квадратних метрів, яка застелена бруківкою. Щоб майбутня ковзанка трималася, з тротуарної плитки зробили бортики та постелили плівку.

Після цього домашню ковзанку залили водою та залишили на 24 години. Через добу домашня ковзанка застигла, проте як тільки дівчина вийшла на лід, він почав ламатися. Під шаром льоду також можна було помітити незастиглу воду, тому жінка вирішила додати ще води та залишити ковзанку застигати.

Домашня ковзанка своїми руками: дивіться відео

Користувачі мережі почали давати поради, як вирішити цю ситуацію. Хтось радив додавати охолоджувач (хоча температура на вулиці сягала -10 градусів), інші радили на дно сипати пісок.

Однак відповідь на питання, чому ж ковзанка не застигала, виявилася набагато простішою. Так, від самого початку ковзанку робили не в тому місці. Під бруківкою йде каналізація, і через теплу та гарячу воду, яка текла у трубах – крига не застигала.

Чому домашня ковзанка не вийшла: дивіться відео

У коментарях під другою частиною користувачі жартують, що це була одна з найнеочікуваніших кінцівок історії.