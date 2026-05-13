На этом фоне во многих странах ЕС набирают популярность деревянные, алюминиевые и комбинированные оконные системы. В частности, Европейская комиссия в последние годы ужесточает правила относительно пластиковых материалов и переработки отходов.

Смотрите также Эти мебельные тренды уже безнадежно устарели: от чего дизайнеры советуют отказаться в 2026 году

Почему ПВХ-окна оказались в центре дискуссий?

Основой большинства пластиковых рам является поливинилхлорид (ПВХ) – один из самых распространенных видов пластика в мире. Его активно используют в строительстве благодаря низкой стоимости, долговечности и хорошей теплоизоляции. Впрочем, экологи и часть ученых обращают внимание на проблемы, связанные с производством и переработкой ПВХ.

Среди главных претензий к ПВХ:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

сложность утилизации старых конструкций;

возможное образование токсичных веществ при сжигании;

использование определенных добавок и стабилизаторов;

проблема повторной переработки старого пластика.

В докладе ЕС отмечается, что отдельные добавки в ПВХ могут создавать экологические и санитарные риски на разных этапах жизненного цикла материала.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Что не так со старыми пластиковыми окнами?

Эксперты отмечают, что основные проблемы возникают не с новыми сертифицированными системами, а с дешевыми или устаревшими конструкциями. Под воздействием солнца, перепадов температур и влаги пластик постепенно:

желтеет;

становится хрупким;

теряет герметичность;

может деформироваться.

Средний срок службы большинства ПВХ-окон составляет около 20 – 25 лет, после чего их часто приходится полностью заменять. Для сравнения, современные деревянные конструкции могут служить более 50 лет и подлежат реставрации.



Европа отказывается от пластиковых окон / Фото Pexels

Какие альтернативы выбирают в Европе?

Германия и Австрия

В этих странах все более популярными становятся дерево-алюминиевые системы. Они сочетают натуральный вид дерева внутри помещения и устойчивость алюминия к влаге и ультрафиолету снаружи.

Важно! В Европе экологический курс только усиливается. Например, на сайте Федерального министерства окружающей среды Германии, опубликовали жесткие правила по переработке пластиковых материалов и сокращению отходов, что также влияет на строительный сектор и популярность ПВХ-конструкций.

Скандинавские страны

В Швеции, Норвегии и Финляндии популярны деревянные рамы с алюминиевой защитой. Такие конструкции хорошо выдерживают суровый климат и имеют высокие показатели теплоизоляции.

Франция и Бельгия

Здесь активно распространяются алюминиевые системы с терморазрывом – технологией, которая уменьшает потери тепла и повышает энергоэффективность.

В то же время ПВХ-окна не исчезают с рынка, их и в дальнейшем массово устанавливают из-за доступной цены и хороших теплоизоляционных характеристик. Однако в сегменте премиального жилья европейцы все чаще отдают предпочтение натуральным материалам.

Почему деревянные окна снова в моде?

Современные деревянные системы значительно отличаются от старых конструкций, которые были распространены десятки лет назад. Новые технологии позволили сделать их энергоэффективными и устойчивыми к влаге. Кроме того, дерево считается более экологичным материалом, ведь его легче перерабатывать и восстанавливать.

Ранее мы писали, что классическая напольная плитка также уходит в прошлое. Люди все чаще отдают предпочтение бесшовным покрытиям, таким как микробетон, декоративное и венецианское штукатурка, из-за их эстетичности и практичности. К примеру, именно микробетон становится популярным благодаря отсутствию швов, высокой влагостойкости и премиальному виду, что делает его проще в уходе и более долговечным,.