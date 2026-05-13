На цьому тлі в багатьох країнах ЄС набирають популярності дерев'яні, алюмінієві та комбіновані віконні системи. Зокрема, Європейська комісія останніми роками посилює правила щодо пластикових матеріалів та переробки відходів.

Чому ПВХ-вікна опинилися в центрі дискусій?

Основою більшості пластикових рам є полівінілхлорид (ПВХ) – один із найпоширеніших видів пластику у світі. Його активно використовують у будівництві завдяки низькій вартості, довговічності та хорошій теплоізоляції. Втім, екологи та частина науковців звертають увагу на проблеми, пов'язані з виробництвом і переробкою ПВХ.

Серед головних претензій до ПВХ:

складність утилізації старих конструкцій;

можливе утворення токсичних речовин під час спалювання;

використання певних добавок і стабілізаторів;

проблема повторної переробки старого пластику.

У доповіді ЄС зазначається, що окремі добавки в ПВХ можуть створювати екологічні та санітарні ризики на різних етапах життєвого циклу матеріалу.

Що не так зі старими пластиковими вікнами?

Експерти зазначають, що основні проблеми виникають не з новими сертифікованими системами, а з дешевими або застарілими конструкціями. Під впливом сонця, перепадів температур та вологи пластик поступово:

жовтіє;

стає крихким;

втрачає герметичність;

може деформуватися.

Середній термін служби більшості ПВХ-вікон становить близько 20 – 25 років, після чого їх часто доводиться повністю замінювати. Для порівняння, сучасні дерев'яні конструкції можуть служити понад 50 років і підлягають реставрації.



Які альтернативи обирають у Європі?

Німеччина та Австрія

У цих країнах дедалі популярнішими стають дерево-алюмінієві системи. Вони поєднують натуральний вигляд дерева всередині приміщення та стійкість алюмінію до вологи й ультрафіолету зовні.

Важливо! У Європі екологічний курс лише посилюється. Наприклад, на сайті Федерального міністерства навколишнього середовища Німеччини, опублікували жорсткіші правила щодо переробки пластикових матеріалів і скорочення відходів, що також впливає на будівельний сектор та популярність ПВХ-конструкцій.

Скандинавські країни

У Швеції, Норвегії та Фінляндії популярні дерев'яні рами з алюмінієвим захистом. Такі конструкції добре витримують суворий клімат і мають високі показники теплоізоляції.

Франція та Бельгія

Тут активно поширюються алюмінієві системи з терморозривом – технологією, яка зменшує втрати тепла та підвищує енергоефективність.

Водночас ПВХ-вікна не зникають із ринку. Їх і надалі масово встановлюють через доступну ціну та хороші теплоізоляційні характеристики. Проте в сегменті преміального житла європейці все частіше віддають перевагу натуральним матеріалам.

Чому дерев'яні вікна знову в моді?

Сучасні дерев'яні системи значно відрізняються від старих конструкцій, які були поширені десятки років тому. Нові технології дозволили зробити їх енергоефективними та стійкими до вологи. Крім того, дерево вважається більш екологічним матеріалом, адже його легше переробляти та відновлювати.

