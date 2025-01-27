Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, из-за этого эта зона легко превращается в идеальное место для размножения вредителей. Как благодаря простому лайфхаку с использованием лапши для бассейна можно навсегда решить эту проблему, рассказываем далее.

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Как помешать мусору попадать под плиту

Лапша для бассейна, которая обычно используется для плавания, может стать отличным барьером, который предотвратит попадание мусора под плиту.

Она устанавливается в пространство между полом и передней частью плиты, не влияя на внешний вид кухни.

Чтобы воплотить этот простой лайфхак в жизнь, первым шагом обязательно очистите пространство под плитой. Удалите пыль, крошки и прочий мусор, чтобы начать с чистого листа.

Далее измерьте щель под плитой, отрежьте нужную длину палки для бассейна, если нужно разрежьте ее также вдоль, а затем поместите под переднюю часть плиты так, чтобы край был малозаметным.

В результате это предотвратит накопление мусора и значительно упростит общую уборку кухни.