Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, через це ця зона легко перетворюється на ідеальне місце для розмноження шкідників. Як завдяки простому лайфхаку з використанням локшини для басейну можна назавжди розв'язати цю проблему, розповідаємо далі.

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Як завадити сміттю потрапляти під плиту

Локшина для басейну, яка зазвичай використовується для плавання, може стати чудовим бар’єром, який запобігатиме попаданню сміття під плиту.

Вона встановлюється в простір між підлогою та передньою частиною плити, не впливаючи на зовнішній вигляд кухні.

Щоб втілити цей простий лайфхак у життя, першим кроком обов’язково очистьте простір під плитою. Видаліть пил, крихти та інше сміття, щоб розпочати з чистого аркуша.

Далі виміряйте щілину під плитою, відріжте потрібну довжину палиці для басейну, якщо потрібно розріжте її також вздовж, а потім помістіть під передню частину плити так, щоб край був малопомітним.

У результаті це запобігатиме накопиченню сміття та значно спростить загальне прибирання кухні.