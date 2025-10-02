Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, стоит божьим коровкам осенью перебраться в дом и ситуация меняется. Их чрезмерное количество может стать серьезной проблемой для хозяев. Чем угрожают божьи коровки и как от них избавиться, рассказываем далее.

Вредны ли божьи коровки?

Сами по себе божьи коровки не представляют угрозы для человека. Однако, чувствуя опасность, они выделяют резкую жидкость с неприятным запахом, способную загрязнить стены, мебель и ковры.

Таким образом в больших скоплениях они превращаются в настоящих вредителей, а азиатская разновидность насекомых может даже вызвать аллергические реакции.

Почему они попадают в дом?

Как пишет HGTV, осенью божьи коровки ищут теплые и сухие места для зимовки. Часто они находят щели в окнах или стенах и селятся на чердаках, в подвалах и у дверей.

Особенность этих насекомых в том, что, попав внутрь, они выделяют феромоны, которые приглашают других. В результате можно столкнуться не с одним насекомым, а с целой колонией.

Осенью божьи коровки ищут убежище / Фото Freepik

Как предотвратить нашествие божьих коровок?

Подготовьте дом к зиме. Проверьте уплотнители на дверях и окнах, замажьте трещины, установите сетки.

Используйте натуральные средства. Пакетики с гвоздикой или лавровыми листьями, а также посаженные под окнами хризантемы помогают отпугивать насекомых.

Воспользуйтесь пылесосом. Это самый простой способ быстро убрать нежелательных гостей, не повредив мебель и отделку. Живых божьих коровок можно вынести на улицу, чтобы они остались полезными в саду.

Как превратить божьих коровок на полезных помощников?

Божьи коровки – природные помощники огородников, поскольку они эффективно защищают сад от вредителей, в частности клещей и тли.

Чтобы сделать этих насекомых своими союзниками, их следует привлекать в сад. А сделать это можно с помощью нескольких растений. Особенно божьи коровки любят тысячелистник, укроп, подсолнухи и бузину.