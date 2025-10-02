Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, варто сонечкам восени перебратися в дім і ситуація змінюється. Їхня надмірна кількість може стати серйозною проблемою для господарів. Чим загрожують сонечка та як їх позбутися, розповідаємо далі.

Чи шкідливі сонечка?

Самі по собі сонечка не становлять загрози для людини. Проте, відчуваючи небезпеку, вони виділяють різку рідину з неприємним запахом, здатну забруднити стіни, меблі та килими.

Таким чином у великих скупченнях вони перетворюються на справжніх шкідників, а азійський різновид комах може навіть викликати алергічні реакції.

Чому вони потрапляють у дім?

Як пише HGTV, восени сонечка шукають теплі й сухі місця для зимівлі. Часто вони знаходять шпарини у вікнах чи стінах і селяться на горищах, у підвалах та біля дверей.

Особливість цих комах у тому, що, потрапивши всередину, вони виділяють феромони, які запрошують інших. У результаті можна зіткнутися не з однією комахою, а з цілою колонією.

Восени сонечка шукають притулок / Фото Freepik

Як запобігти нашестю сонечок?

Підготуйте дім до зими. Перевірте ущільнювачі на дверях та вікнах, замажте тріщини, встановіть сітки.

Використовуйте натуральні засоби. Пакетики з гвоздикою чи лавровим листям, а також посаджені під вікнами хризантеми допомагають відлякувати комах.

Скористайтеся пилососом. Це найпростіший спосіб швидко прибрати небажаних гостей, не пошкодивши меблі та оздоблення. Живих сонечок можна винести на вулицю, щоб вони залишилися корисними у саду.

Як перетворити сонечок на корисних помічників?

Сонечка – природні помічники городників, оскільки вони ефективно захищають сад від шкідників, зокрема кліщів та попелиці.

Щоб зробити цих комах своїми союзниками, їх варто приваблювати у сад. А зробити це можна за допомогою кількох рослин. Особливо сонечка полюбляють деревій, кріп, соняшники та бузину.