Идеей интересного устройства поделилась в сети мама двух дочерей-подростков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @jodiethrift.

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Идея, как поделить одну комнату для двоих детей

Джоди в сети показала, как разделила одну комнату для двоих детей. Так, в каждой из частей установили отдельные кровати, туалетные столики, шкафы и даже телевизоры. "Разделили" территорию с помощью длинного и высокого шкафа. В сообщении к видео автор заметила, что купила стеллаж IKEA Kallax. Именно он разрешил разделить комнату пополам.

Каждая из частей оформлена в разных цветах и имеет разные детали. Хотя и общая эстетика комнаты похожа, однако каждый из подростков получил драгоценное личное пространство и почти собственную комнату.

Более того, проход между комнатами разделили шторой, чтобы каждый ребенок мог уединиться.

Идея, как обустроить комнату для двоих детей: смотрите видео

Как пишет The Sun, Джоди – мама двух девочек-подростков. Она добавила, что ее детям сейчас очень нравится комната, ведь каждая из них получила желаемое личное пространство и конфиденциальность.