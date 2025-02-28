Ідеєю цікавого облаштування поділилася у мережі мама двох доньок-підлітків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @jodiethrift.

Цікаво Магія у кожному куточку: чоловік перетворив кімнату на справжній світ Гаррі Поттера

Ідея, як поділити одну кімнату для двох дітей

Джоді у мережі показала, як поділила одну кімнату для двох дітей. Так, у кожній з частин встановили окремі ліжка, туалетні столики, шафи та навіть особисті телевізори. "Розділили" територію за допомогою довгої та високої шафи. У дописі до відео авторка зауважила, що купила стелаж IKEA Kallax. Саме він дозволив розділити кімнату навпіл.

Кожна з частин оформлена у різних кольорах та має різні деталі. Хоча й загальна естетика кімнати схожа, проте кожен з підлітків отримав дорогоцінний особистий простір та майже власну кімнату.

Ба більше, прохід між кімнатами розділили шторою, щоб кожна дитина могла усамітнитися.

Ідея, як облаштувати кімнату для двох дітей: дивіться відео

Як пише The Sun, Джоді – мама двох дівчат-підлітків. Вона додала, що її дітям зараз дуже подобається кімната, адже кожна з них отримала бажаний особистий простір та приватність.