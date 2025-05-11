Чтобы вернуть сковородке чистоту, важно знать правильные методы очистки в зависимости от типа покрытия. Какими эффективными способами можно воспользоваться, рассказывает 24 Канал.
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Общие советы
Не мойте горячую сковородку холодной водой – это может вызвать деформацию металла.
Также избегайте металлических щеток для деликатных покрытий – они могут повредить антипригарный слой.
Кроме того, регулярное мытье после каждого использования поможет избежать сложных загрязнений.
Чугунная сковородка
Чтобы не испортить чугунную сковородку, не стоит использовать агрессивные моющие средства и замачивать ее в воде надолго. Это приводит к ржавчине. Вместо этого лучше:
- Нагреть сковородку и посыпать ее солью (лучше крупной).
- Протереть ее губкой или бумажным полотенцем.
- Промыть теплой водой и хорошо просушить.
Для защиты напоследок также можно смазать сковородку тонким слоем растительного масла.
Сковорода с антипригарным покрытием
Для этой сковородки не используйте металлические щетки или абразивы – они повреждают покрытие. Чтобы отмыть посуду, лучше:
- Заполните сковородку теплой водой с моющим средством и оставьте на 15 – 20 минут.
- Вымойте мягкой губкой.
- Для сложных загрязнений – сделайте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на загрязнения, оставьте на 10 минут, а затем смойте.
Различные материалы сковородок требуют разной очистки / Фото Freepik
Алюминиевая сковородка
Отмывая алюминиевое покрытие, не пользуйтесь жесткими абразивами – этот материал мягкий и легко царапается. Вместо этого:
- Замочите сковородку в растворе горячей воды с лимонной кислотой или уксусом.
- Промойте мягкой щеткой.
- Для удаления темного налета можно прокипятить сковороду в воде с добавлением соды и уксуса.
Сковородка из нержавеющей стали
Для сковородок из нержавеющей стали желательно не применять соляные или кислотные средства на горячей поверхности – это может привести к появлению пятен и повредить блеск. Лучшим решение будет:
- Насыпать на дно сковородки соду, добавить немного воды, чтобы образовалась кашица.
- Нагреть на плите посуду до закипания, затем дать ей остыть.
- Вычистить сковородку губкой или мягкой щеткой.
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Чтобы отмыть сковородку снаружи, смешайте соду, уксус и несколько капель моющего средства до пастообразного состояния.
Далее нанесите смесь на внешние стенки сковородки и оставьте на 20 – 30 минут.
Затем смойте все теплой водой, используя жесткую губку или щетку.
Кстати, не только сковородки и кастрюли могут быть непростыми в очистке. Также важно знать, как отмыть чайник от накипи.