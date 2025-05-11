Щоб повернути сковорідці чистоту, важливо знати правильні методи очищення залежно від типу покриття. Якими ефективними способами можна скористатися, розповідає 24 Канал.

Також цікаво Результат не змусить себе чекати: прості способи очистити пригорілу каструлю

Загальні поради

Не мийте гарячу сковорідку холодною водою – це може спричинити деформацію металу.

Також уникайте металевих щіток для делікатних покриттів – вони можуть пошкодити антипригарний шар.

Крім того, регулярне миття після кожного використання допоможе уникнути складних забруднень.

Чавунна сковорідка

Щоб не зіпсувати чавунну сковорідку, не варто використовувати агресивні мийні засоби та замочувати її у воді надовго. Це призводить до іржі. Натомість краще:

Нагріти сковорідку та посипати її сіллю (краще крупною).

Протерти її губкою або паперовим рушником.

Промити теплою водою та добре просушити.

Для захисту наостанок також можна змастити сковорідку тонким шаром рослинної олії.

Сковорідка з антипригарним покриттям

Для цієї сковорідки не використовуйте металеві щітки чи абразиви – вони пошкоджують покриття. Щоб відмити посуд, краще:

Заповніть сковорідку теплою водою з мийним засобом і залиште на 15 – 20 хвилин.

Вимийте м’якою губкою.

Для складних забруднень – зробіть пасту з харчової соди та води, нанесіть на забруднення, залиште на 10 хвилин, а потім змийте.

Різні матеріали сковорідок потребують різного очищення / Фото Freepik

Алюмінієва сковорідка

Відмиваючи алюмінієве покриття, не користуйтесь жорсткими абразивами – цей матеріал м’який і легко дряпається. Замість цього:

Замочіть сковорідку у розчині гарячої води з лимонною кислотою або оцтом.

Промийте м’якою щіткою.

Для видалення темного нальоту можна прокип’ятити сковорідку у воді з додаванням соди й оцту.

Сковорідка з нержавіючої сталі

Для сковорідок з нержавіючої сталі бажано не застосовувати соляні або кислотні засоби на гарячій поверхні – це може спричинити появу плям і пошкодити блиск. Кращим рішення буде:

Насипати на дно сковорідки соду, додати трохи води, щоб утворилася кашка.

Нагріти на плиті посуд до закипання, потім дати йому охолонути.

Вичистити сковорідку губкою або м’якою щіткою.

Як прибрати гар та кіптяву ззовні

Щоб відмити сковорідку ззовні, змішайте соду, оцет і кілька крапель мийного засобу до пастоподібного стану.

Далі нанесіть суміш на зовнішні стінки сковорідки та залиште на 20 – 30 хвилин.

Потім змийте усе теплою водою, використовуючи жорстку губку або щітку.

До речі, не тільки сковорідки та каструлі можуть бути непростими в очищенні. Також важливо знати, як відмити чайник від накипу.