Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, даже после, казалось бы, тщательной чистки, такие дома не всегда выглядят и ощущаются чистыми. Однако жить в старом доме не означает мириться с запахами и ощущением грязи. Как вернуть жилью свежесть, рассказываем далее.

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Разхламление – первый шаг к чистоте

Ни один, даже самый чистый дом не будет выглядеть аккуратным, если он захламлен. Поэтому начните с очистки поверхностей от лишних вещей. Освободите полки, тумбы, подоконники в спальне, ванной, кухне. Меньше вещей – меньше пыли.

Глубокая уборка

Поверхностная уборка – не выход. Старые дома нуждаются в настоящей генеральной уборке. Обработайте каждую комнату, а не только те, которые используются ежедневно. Глубокая чистка поможет избавиться от грязи, что накапливалась годами.

Очистка стен

Стены могут быть одним из источников загрязнения, хотя их редко моют. Начните с пылесоса или сухой уборки, а затем протрите стены раствором уксуса с водой. Для стойких пятен воспользуйтесь губкой. Не забудьте про плинтусы и декоративные элементы. Если запах или грязь не исчезает – рассмотрите вариант перекрашивания, особенно краской, нейтрализующей запахи.

Выявление источников запаха

В старых домах запах может поселиться в неожиданных местах: вентиляционные отверстия, шкафы, подвалы, антресоли. Уделите особое внимание пространствам под бытовой техникой – там могут скапливаться крошки, пыль и даже мертвые насекомые. Иногда это основной источник неприятного запаха.

Старые дома можно восстановить / Фото Pexels

Очистка напольных покрытий

Пол накапливает большое количество грязи, особенно если это старые ковры или незащищенное дерево. Вымойте ковры моющим средством, отскоблите плитку, почистите деревянный пол. Если есть возможность – замените старые ковры на новые, желательно те, которые можно легко стирать.

Проверка на наличие протечек

Влага – частый гость в старых домах. Она способствует развитию плесени и грибка, что не только вредит здоровью, но и создает затхлые запахи. Стоит провести профессиональный осмотр на наличие протечек, особенно в ванной, кухне и подвале. Все проблемы нужно устранять как можно скорее.

Не бойтесь обращаться за помощью

Иногда старый дом требует больше, чем просто уборка. Если после всех усилий дом все еще кажется грязным – обратитесь к профессионалам. Квалифицированная уборка или даже частичный ремонт могут изменить ваше пространство до неузнаваемости.

Кстати, благодаря системному подходу и некоторым изменениям даже устаревшее помещение, пахнущее затхлостью, может снова вернуть свежесть.