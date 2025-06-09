Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, навіть після, здавалося б, ретельного чищення, такі оселі не завжди виглядають і відчуваються чистими. Проте жити в старому будинку не означає миритися з запахами й відчуттям бруду. Як повернути житлу свіжість, розповідаємо далі.

Також цікаво Що варто знати перед купівлею житла, яке потребує ремонту: поради та поширені помилки

Розхламлення – перший крок до чистоти

Жоден, навіть найчистіший будинок не виглядатиме акуратним, якщо він захаращений. Тому почніть з очищення поверхонь від зайвих речей. Звільніть полиці, тумби, підвіконня у спальні, ванній, кухні. Менше речей – менше пилу.

Глибоке прибирання

Поверхневе прибирання – не вихід. Старі будинки потребують справжнього генерального прибирання. Обробіть кожну кімнату, а не лише ті, які використовуються щодня. Глибоке чищення допоможе позбутися бруду, що накопичувався роками.

Очищення стін

Стіни можуть бути одним із джерел забруднення, хоча їх рідко миють. Почніть з пилососа або сухого прибирання, а потім протріть стіни розчином оцту з водою. Для стійких плям скористайтеся губкою. Не забудьте про плінтуси та декоративні елементи. Якщо запах або бруд не зникає – розгляньте варіант перефарбування, особливо фарбою, що нейтралізує запахи.

Виявлення джерел запаху

У старих будинках запах може оселитися в несподіваних місцях: вентиляційні отвори, шафи, підвали, антресолі. Приділіть особливу увагу просторам під побутовою технікою – там можуть накопичуватися крихти, пил і навіть мертві комахи. Іноді це основне джерело неприємного запаху.

Старі будинки можна відновити / Фото Pexels

Очищення підлогових покриттів

Підлога накопичує велику кількість бруду, особливо якщо це старі килими або незахищене дерево. Вимийте килими мийним засобом, відскобліть плитку, почистьте дерев’яну підлогу. Якщо є змога – замініть старі килими на нові, бажано ті, які можна легко прати.

Перевірка на наявність протікань

Волога – частий гість у старих будинках. Вона сприяє розвитку плісняви й грибка, що не лише шкодить здоров’ю, а й створює затхлі запахи. Варто провести професійний огляд на наявність протікань, особливо у ванній, кухні та підвалі. Усі проблеми потрібно усувати якомога швидше.

Не бійтеся звертатися за допомогою

Іноді старий будинок потребує більше, ніж просто прибирання. Якщо після всіх зусиль оселя все ще здається брудною – зверніться до професіоналів. Кваліфіковане прибирання або навіть частковий ремонт можуть змінити ваш простір до невпізнаваності.

До речі, завдяки системному підходу та деяким змінам навіть найзастаріліше помешкання, що пахне затхлістю, може знову повернути свіжість.