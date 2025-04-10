Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это может быть как готовая конструкция, так и проект, сделанный собственноручно. В любом случае – важно позаботиться не только о безопасности и комфорте кур, но и об удобстве для себя. Что важно учесть, рассказываем далее.

К теме Овощной сад для начинающих: какие растения выращивать проще всего

Прочность и функциональность – прежде всего

Основное правило – курятник должен быть прочным. Он должен выдерживать погодные условия и защищать кур от хищников. А дальше – все зависит от вашей фантазии: шторы, декоративные окна, отделка – все это может сделать пространство уютным и оригинальным.

Установите полки для отходов

Полка под решеткой для ночлега с наполнителем будет собирать помет, что значительно облегчает уборку. Рекомендуется использовать кокосовую или кофейную подстилку – они хорошо впитывают влагу и нейтрализуют запахи.

Добавьте травы в гнездовые ящики

Ароматические травы, например лаванда, мята, розы или бархатцы, не только украшают ящики, но и отпугивают вредителей и успокаивают кур.

Повесьте шторы

Шторы над гнездовыми ящиками создают частную, темную зону для кладки яиц. Они также могут помочь уменьшить количество яиц, которые куры начинают клевать.

Современный курятник: смотрите фото

Создайте курятник в стиле коттеджа

Белая отделка с контрастной фурнитурой, сезонные венки на дверях, красочные кашпо – все это добавляет уюта. Такой курятник будет привлекательным как для птиц, так и для хозяев.

Окна – стратегически важны

Высоко расположенные горизонтальные окна обеспечивают естественное освещение и вентиляцию. Лучше всего использовать оргстекло – оно безопаснее и лучше изолирует.

Оклейте стены обоями

Обои добавляют красоты и облегчают уборку. Например, задняя стенка, оклеенная узорчатыми обоями, может стать приятным сюрпризом каждый раз, как вы открываете дверь курятника.

Садики с травами рядом

Травы не только выглядят красиво, но и приносят пользу. Они могут улучшить здоровье кур и даже отпугивать вредителей. Хорошо работают мята, тимьян, розмарин.

Двускатная крыша – практично и эстетично

Такая крыша обеспечивает хорошую вентиляцию и контроль температуры. К тому же она придает курятнику силуэт классического дома, что добавляет очарования.

К слову, не все пернатые являются желанными гостями. Так, важно также знать, как остановить птиц от гнездования в нежелательных местах.