Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, це може бути як готова конструкція, так і проєкт, зроблений власноруч. У будь-якому разі – важливо подбати не лише про безпеку та комфорт курей, а й про зручність для себе. Що важливо врахувати, розповідаємо далі.

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Міцність та функціональність – передусім

Основне правило – курник має бути міцним. Він має витримувати погодні умови й захищати курей від хижаків. А далі – усе залежить від вашої фантазії: штори, декоративні вікна, оздоблення – усе це може зробити простір затишним і оригінальним.

Встановіть полиці для відходів

Полиця під ґратами для ночівлі з наповнювачем збиратиме послід, що значно полегшує прибирання. Рекомендується використовувати кокосову або кавову підстилку – вони добре вбирають вологу й нейтралізують запахи.

Додайте трави в гніздові ящики

Ароматичні трави, як-от лаванда, м’ята, троянди чи чорнобривці, не лише прикрашають ящики, а й відлякують шкідників і заспокоюють курей.

Повісьте штори

Штори над гніздовими ящиками створюють приватну, темну зону для кладки яєць. Вони також можуть допомогти зменшити кількість яєць, які кури починають клювати.

Сучасний курник: дивіться фото

Створіть курник у стилі котеджу

Біле оздоблення з контрастною фурнітурою, сезонні вінки на дверях, барвисті кашпо – усе це додає затишку. Такий курник буде привабливим як для птахів, так і для господарів.

Вікна – стратегічно важливі

Високо розташовані горизонтальні вікна забезпечують природне освітлення й вентиляцію. Найкраще використовувати оргскло – воно безпечніше і краще ізолює.

Обклейте стіни шпалерами

Шпалери додають краси й полегшують прибирання. Наприклад, задня стінка, обклеєна візерунковими шпалерами, може стати приємним сюрпризом щоразу, як ви відкриваєте двері курника.

Садочки з травами поруч

Трави не тільки виглядають красиво, а й приносять користь. Вони можуть покращити здоров’я курей і навіть відлякувати шкідників. Добре працюють м’ята, чебрець, розмарин.

Двосхилий дах – практично й естетично

Такий дах забезпечує хорошу вентиляцію та контроль температури. До того ж він надає курнику силует класичного будинку, що додає чарівності.

До слова, не всі пернаті є бажаними гостями. Так, важливо також знати, як зупинити птахів від гніздування в небажаних місцях.