Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, он не только замедляет нагрев, но и влияет на вкус воды и напитков. Именно поэтому важно регулярно очищать электрический чайник и правильно ухаживать за ним. Как это сделать в домашних условиях, рассказываем далее.

Как часто чистить чайник?

Если пользуетесь мягкой водой, достаточно очистки от накипи раз в 3 – 6 месяцев. Если же вода жесткая, процедуру лучше проводить ежемесячно.

При этом внешнюю поверхность чайника стоит протирать после каждого использования.

Как почистить чайник снаружи?

Стеклянные модели: опрыскайте поверхность уксусным спреем и вытрите бумажным полотенцем.

Нержавейка или эмаль: воспользуйтесь мыльной водой и мягкой тканью. Для блеска нанесите каплю оливкового масла.

Любой чайник: протирайте влажной тряпкой после ежедневного использования.

Как очистить чайник от накипи?

Метод с уксусом

Залейте в чайник 1 стакан уксуса и 3 стакана воды. Доведите до кипения и оставьте на 30 минут. Слейте раствор, при необходимости протрите губкой. Дважды прокипятите чистую воду, чтобы избавиться от запаха. Вытрите снаружи насухо.

Метод с лимонной кислотой

Как показывает @byjaded, есть еще и другой способ очистить чайник. Для этого растворите 1 – 2 столовые ложки лимонной кислоты на 1 литр воды. Вскипятите в чайнике и оставьте на ночь. Слейте воду, при необходимости протрите чайник губкой. Тщательно промойте чистой водой. Высушите.

Как дольше сохранить чайник чистым?

Всегда выливайте остатки воды после кипячения. Также используйте фильтрованную воду, если дома в кране она довольно жесткая.

Кроме того, не заваривайте чай непосредственно в электрическом чайнике и ставьте его подальше от плиты, чтобы избежать жирового налета.

Как понять, что чайник пора менять?

Не всегда чайник можно спасти и очистить. Иногда стоит признать, что пришло время с ним прощаться.

Ржавчина или коррозия, известковый налет, повреждение нагревательного элемента, трещины или протечки, неприятный запах или вкус воды, изменение цвета внутренней поверхности, шумная или нестабильная работа, устаревшая модель – все это признаки, что техника уже не служит должным образом.