Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, він не лише уповільнює нагрівання, а й впливає на смак води та напоїв. Саме тому важливо регулярно очищати електричний чайник і правильно доглядати за ним. Як це зробити в домашніх умовах, розповідаємо далі.

До теми Знадобиться лише сода: як повністю очистити забруднену духовку

Як часто чистити чайник?

Якщо користуєтеся м’якою водою, достатньо очищення від накипу раз на 3 – 6 місяців. Якщо ж вода жорстка, процедуру краще проводити щомісяця.

Водночас зовнішню поверхню чайника варто протирати після кожного використання.

Як почистити чайник зовні?

Скляні моделі: обприскайте поверхню оцтовим спреєм і витріть паперовим рушником.

Нержавійка чи емаль: скористайтеся мильною водою і м’якою тканиною. Для блиску нанесіть краплю оливкової олії.

Будь-який чайник: протирайте вологою ганчіркою після щоденного використання.

Як очистити чайник від накипу?

Метод з оцтом

Залийте у чайник 1 склянку оцту та 3 склянки води. Доведіть до кипіння і залиште на 30 хвилин. Злийте розчин, за потреби протріть губкою. Двічі прокип’ятіть чисту воду, щоб позбутися запаху. Витріть зовні насухо.

Як очистити чайник лимонною кислотою: дивіться відео

Метод з лимонною кислотою

Як показує @byjaded, є ще й інший спосіб очистити чайник. Для цього розчиніть 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти на 1 літр води. Закип’ятіть у чайнику та залиште на ніч. Злийте воду, за потреби протріть чайник губкою. Ретельно промийте чистою водою. Висушіть.

Як довше зберегти чайник чистим?

Завжди виливайте залишки води після кип’ятіння. Також використовуйте фільтровану воду, якщо вдома у крані вона є доволі жорсткою.

Крім того, не заварюйте чай безпосередньо в електричному чайнику та ставте його подалі від плити, щоб уникнути жирового нальоту.

Як зрозуміти, що чайник час змінювати?

Не завжди чайник можна врятувати та очистити. Іноді варто визнати, що прийшов час з ним прощатися.

Іржа або корозія, вапняний наліт, пошкодження нагрівального елементу, тріщини або протікання, неприємний запах або смак води, зміна кольору внутрішньої поверхні, шумна або нестабільна робота, застаріла модель – усе це ознаки, що техніка вже не служить належним чином.